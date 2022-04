Kiko Hernández ha regresado a Sálvame y le ha confesado a sus compañeros la enfermedad que le ha mantenido alejado de los platós durante esta última semana.

Si bien es cierto que muchas veces los colaboradores del formato de las tardes de Telecinco se van turnando los días en los que les toca ir a trabajar, en el caso del ex concursante de Gran Hermano su ausencia tiene como protagonista una cuestión de salud de la que, además, sus compañeros no sabían nada y que les ha dejado perplejos al saber la gravedad del asunto.

En este caso, Kiko Hernández ha contado, visiblemente cansado y preocupado al recordar la semana que ha pasado, qué es lo que le ha ocurrido y que creyó estar al borde de la muerte.

El colaborador ha compartido que el motivo de su desaparición de Sálvame se debió a que se contagió de Covid y que lo ha pasado verdaderamente mal, hasta el punto de estar al borde de ser ingresado en el hospital.

"Me faltaba el aire. Creí que me iba a morir"

"He estado muy mal. He tenido fiebres de 39º y 40º y no me la bajaban. Y principio de neumonía", decía Kiko ante la cara de incredulidad de sus compañeros.

Al compartir con sus compañeros de programa su experiencia, todos quedaron muy sorprendidos porque desconocía lo mal que había estado el colaborador. "Me faltaba hasta el aire, no podía ni hablar. Un día estaban decidiendo si me ingresaban o no en el hospital. Me puse a llorar al médico preguntando que si me iba a morir. Monté una que no veas", confesó.