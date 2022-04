Marta Riesco ha compartido con sus compañeros de El Programa de Ana Rosa un objetivo pendiente que tiene con la ex mujer de su actual pareja, Rocío Carrasco, y su intención no ha pasado desapercibida hasta el punto de resultar algo inapropiada y provocadora.

La periodista, que siempre ha querido mantenerse en su posición de profesional y no de personaje, acaba de protagonizar una portada en la que sale feliz con Antonio David Flores y la joven se ha sentado en el plató del programa de las mañanas de Telecinco para explicar el cambio de rumbo que ha tomado su vida.

La también colaboradora de Ya son las Ocho ha confesado en el plató de Ana Rosa que se encuentra viviendo uno de los momentos más dulces de toda su vida y que ha decidido no esconder más su relación con el ex guardia civil.

Esta nueva posición que adopta Riesco ha hecho que muchos de sus compañeros le recriminen su paso a personaje, del que tanto renegó cuando salió a la luz su relación con el ex colaborador de Sálvame.

Sin embargo, mantenida en que no quiere pasar esa fina línea que existe entre ser personaje y periodista, Marta Riesco ha confesado cuál es la intención que tiene con Rocío Carrasco.

Encuentro frontal y directo

Marta Riesco ha compartido con sus compañeros las ganas que tiene de entrevistar a Rocío Carrasco, algo que a muchos de sus compañeros le ha resultado una provocación en toda regla.

"Estoy preparada para entrevistarla. Le preguntaría muchísimas cosas", asegura mientras es consciente de que hay cosas por las que no puede preguntar. "No puedo hablar de Antonio David porque no sería objetiva, y es lo primero que debes ser en Periodismo".