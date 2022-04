No hay semana en la que Anabel Pantoja no sea la protagonista indiscutible de alguna noticia.

La 'sevillana adoptada en Canarias', como ella misma se define en su biografía de Instagram, ha vuelto a estar en el foco mediático debido a la fuerza que han tomado unos rumores que apuntan a una reconciliación entre la influencer y el grancanario, Omar Sánchez.

Si bien es cierto que en las últimas semanas se ha hablado de que ambos han rehecho sus vidas al lado de otras personas, la propia Anabel se encargó de desmentir su nuevo noviazgo algo que, por el contrario, no hizo el monitor de surf a quien se le pudo ver disfrutando de los carnavales de Gran Canaria en compañía de una atractiva joven con la que podría haber comenzado una nueva relación.

Además, el ex concursante de Supervivientes ha preferido guardar silencio cada vez que se le preguntaba por este nuevo romance y consiguiendo que los nervios de Anabel Pantoja fueran en aumento puesto que el que fuese su 'Negro' podría haber pasado página.

Sin embargo, en las últimas horas una nueva teoría en torno a los ex tortolitos de Pozo Izquierdo ha comenzado a tomar mucha fuerza y todo apunta a que, finalmente, Anabel y Omar podrían estar planteándose una segunda oportunidad para levantar ese amor que se oficializó con una espectacular boda en la isla de La Graciosa.

Ante esta noticia, la Pantojita de Canarias ha respondido a los medios que buscaban las primeras palabras de la joven y ha despejado, de una vez por todas, en qué puto se encuentra su relación con Omar.

Despeja la incógnita

Cansada de noticias falsas y rumores, Anabel Pantoja ha salido al paso de la rumorología y ha respondido sobre cómo está con Omar Sánchez.

"No voy a hablar de ese tema", dijo con tono serio y visiblemente molesta ante las preguntas de los periodistas. Además, al ser preguntada por una publicación que borró que parecía estar dirigida a su todavía ex y a Aexia Rivas, la colaboradora de Sálvame aseguró que "son neuras que me dan a mí porque tengo la cabeza en Pamplona. Son rachas que estoy pasando y me desahogo a través de mis redes, pero no van ni para Omar ni para Alexia", zanjó.