Malbert tiene un nuevo proyecto entre manos. El conocido creador de contenido ha anunciado en sus redes sociales la puesta en marcha de 'La red room: destino Turín', un podcast de temática eurovisiva presentado por él mismo en la plataforma Podimo. Este miércoles se ha lanzado el primer episodio del espacio, que ha estado amadrinado por la cantante Karina, representante española en Eurovisión 1971.

La 'red room' es una vuelta de tuerca a la 'green room' del festival europeo, nombre con el que se conoce a la zona en la que se reúnen los concursantes de todos los países durante las semifinales y final de la competición.

"Bienvenidos a un podcast donde ningún salseo se nos va a escapar", avanza el youtuber en la promo del formato, que promete responder a preguntas de todo tipo: "¿Qué pasó realmente en el Benidorm Fest? ¿Es oro todo lo que reluce en Eurovisión? ¿Por qué algunos artistas terminan odiando el festival?".

Algunos de los artistas más reconocidos de la historia del certamen se someterán "a las preguntas más fuertes" en 'La red room: destino Turín', que contará con el sello personal de Malbert. En su cuenta de Instagram, el conductor del programa compartía su entusiasmo ante el inminente arranque del mismo: "El trabajo duro a veces tiene su recompensa. Aún no me creo que vaya a ser presentador de mi propio programa, me siento Ana Rosa".

Malbert no estará solo en esta nueva aventura profesional. Además de recibir cada semana a nuevos invitados, estará acompañado por Laura Ortiz, periodista especializada en Eurovisión que se pondrá al frente de una sección para "euroeducar" a todos los oyentes.

En medio de los rumores que le situaban como concursante de 'Supervivientes 2022', Malbert comunicó a sus seguidores el pasado 4 de abril el lanzamiento de su primer podcast. De esta forma, el popular influencer da un nuevo paso en su carrera tras la publicación de sus libros: 'No insultes, gilipollas' (2020) y 'Puto amor' (2021).