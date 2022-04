Ivonne Reyes continúa con su cruzada contra Pepe Navarro y la última intervención de la venezolana en Ya son las Ocho ha generado todo tipo de comentarios.

Desde que el presentador se sentase hace un mes en el plató del Deluxe para hablar, por primera vez y sin filtros, de la supuesta paternidad suya para con el hijo de Ivonne, la modelo se tomó su tiempo para responderle y, cuando lo hizo, volvió a generar un tsunami mediático de lo más comentado.

La también comunicadora volvió a confirmar que el padre de su hijo es Pepe Navarro y no se cortó a la hora de seguir criticando públicamente al presentador.

Sin embargo, el motivo por el que la venezolana vuelve a estar de actualidad no tiene que ver con esta cuestión, sino con otra que tiene que ver con el trato del presentador hacia sus diferentes parejas.

Ha sido Vanesa Martín, ex del locutor de radio, la que contará en el Deluxe su traumática experiencia con Navarro, a quien acusa de haberle hecho vivir en un infierno mientras estuvieron juntos. "Empezaron las amenazas, las llamadas continuadas, el te vas a arrepentir", dice Martín en los diferentes cebos lanzados por el programa para presentar la entrevista.

Esta cuestión hizo que Sonsóles Ónega preguntase a Ivonne Reyes por el tipo de trato que recibió la modelo por parte del presentador y su respesta dejó con la boca abierta a sus compañeros.

"Hay muchas formas de sentir miedo"

Sin pelos en la lengua, Reyes confesó que sí que sintió miedo con Navarro y que lo tuvo mientras estaba embarazada de su hijo, Alejandro Reyes. "Pasé miedo por sus reacciones, la forma en la que me hablaba, el tono. Empezaron las discusiones, no aceptaba. Al principio bien, como que no pasaba nada, hasta un programa me llegó a ofrecer. Luego empezaron las discusiones fuera de tono", dijo.

Además, aseguró que jamás hubo maltrato físico por parte del locutor de radio pero que esto no implica que se sintiese mal en otras situaciones. "Quiero dejar claro que nunca me ha puesto la mano encima, pero hay muchas formas de sentir miedo", zanjó.