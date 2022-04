Marta Riesco ya se ha convertido en personaje de pleno derecho.

Pese a sus reiterados (y fallidos) intentos de no querer convertirse en uno de los rostros más conocidos del panorama del corazón, su portada exclusiva junto a su ahora ex pareja, Antonio David Flores, y su último movimiento con el que rompía con este en directo, han hecho que la periodista ya no tenga opción para dar marcha atrás.

La joven colaboradora de El programa de Ana Rosa y Ya son las Ocho lleva ya unos meses estableciéndose como uno de los personajes que más interés genera en la prensa rosa pero, ahora, Riesco es ya uno de los nombres más buscados por el interés que despierta su volátil relación con el ex marido de Rocío Carrasco.

Sin embargo, la periodista no está atravesando su mejor momento tras el sonado desplante que el ex guardia civil ha tenido con ella en un día clave para Riesco, su cumpleaños. Su falta de asistencia a la celebración fue el detonante de la ruptura y la joven ha querido canalizar su dolor contándole a toda España todo tipo de jugosos detalles sobre el fin de la relación.

Además, Marta Riesco ha aprovechado su visita a Viva La Vida para propinarle una inesperada y durísima puñalada a Antonio David Flores que seguramente enfriará aún más la posibilidad de reconciliación entre ambos.

Arrepentimiento, dolor y 'zascas' por doquier

Era inevitable no preguntarle a Marta Riesco por su estado emocional después de que el pasado viernes, envuelta en un mar de lágrimas, anunciase en directo su ruptura con el ex colaborador de Sálvame.

Emma García quiso saber cómo se encontraba la colaboradora y ella, muy decidida, compartió con la audiencia qué le han parecido los últimos acontecimientos surgidos en su vida. "Quizás él esperaba que lo excusara... pero la verdad es que no me arrepiento. Me arrepiento de haber luchado por algo que no ha resultado. He puesto toda la carne en el asador, me he jugado mucho el prestigio, y se me ha ridiculizado... Me merecía ese momento para mí", dijo al ser preguntada por si habían mantenido algún tipo de contacto entre ambos.

"Las cosas no han remado a nuestro favor. Si yo culpo a alguien, solo es a él. Él es el único responsable", confirmó asestándole un duro golpe al ex guardia civil.

Además, Riesco aseguró no entender cómo Antonio David no se ha puesto en contacto con ella tras verla completamente destrizada en televisión. "Estoy alucinando con que no me haya llamado porque me vio rota llorando", zanjó.