Belén Esteban y Marta Riesco han protagonizado una de las disputas más sonadas de la historia de Mediaset España.

La colaboradora de Sálvame y la ex pareja de Antonio David Flores han puesto de manifiesto en reiteradas en ocasiones que no se soportan, pero unas palabras de la periodista de El programa de Ana Rosa y colaboradora de Ya son las Ocho contra la de Paracuellos desataron la furia de esta contra Riesco.

"He estado estudiando y a mí que una persona diga ‘me descojono de ella’ o que hagan cosas vejatorias… No merezco el trato vejatorio que me han dado. A mí no se me ha conocido porque yo he estado con alguien famoso. A mí se me ha conocido porque yo estaba trabajando en un programa de televisión y me he enamorado de alguien que es conocido. Yo por lo menos he ido a la universidad", dijo Marta Riesco a los medios de comunicación que la esperaban a la salida de un restaurante en Madrid.

Unas palabras que no han sentado nada bien a la colaboradora y que ha terminado con un fortísimo encontronazo entre ambas en uno de los bares que están a las puertas de Telecinco, La Muralla, y en donde han tenido que separarlas porque han estado a punto de llegar a las manos.

Pero, ¿qué es lo que ha pasado para que ambas hayan perdido los papeles de esta forma?

Pelea en plena calle

Según confirmó el portal AlgoPasaTV, Belén no pudo reprimirse las ganas de responder a la reportera tras sus durísimas palabras y le espetó "a mí no me ha hecho falta una carrera para vivir. A mi hija no las vas a nombrar más. No hables de mí porque no me voy a callar", aseguró mientras Marta Riesco preparaba el golpe final contra la colaboradora.

En este momento, con la tensión a punto de dispararse, Marta insultó a Belén Esteban llamándola "cocainómana", una palabra que hizo que la 'princesa del Pueblo' perdiese los papeles fuese directa contra la periodista, motivo por el que los compañeros tuvieron que sujetar a ambas porque los males iban a ser mucho mayores.

Tras este bajísimo golpe, todo el mundo está esperando la reacción de Belén Esteban, que previsiblemente le responderá en su programa.