'First dates' celebra su sexto aniversario en Cuatro. El canal emitirá el próximo lunes 18 de abril, a partir de las 21:45 horas, una edición especial del dating show con actuaciones musicales y citas muy especiales entre solteros con ganas de encontrar el amor.

Según avanza Mediaset en un comunicado, el programa capitaneado por Carlos Sobera preparará una sorpresa para una pareja que se conoció en el programa y que espera un bebé. Además, los espectadores serán testigos de un encuentro con los ojos vendados y de una cita entre cuatro daters poliamorosos, entre otros contenidos.

El presentador hace balance de los seis años de 'First dates', que arrancó el 17 de abril de 2016: "Hoy en día y con los tiempos que corren en televisión, donde todo es absolutamente efímero y donde el público está buscando ofertas nuevas cada dos por tres, poder decir que llevas seis años haciendo un programa ya es bonito, algo para recordar toda tu vida".

"Estos seis años para mí, a nivel personal, han sido maravillosos. He tenido un excelente equipo, he gozado de una compañía increíble en el restaurante y desde fuera solo hemos recibido buenas opiniones de la gente. No hay nada más bonito que el amor, así que espero estar los próximos 6 o 60 años recibiendo a la gente para que se enamore en el restaurante de First Dates", añade.

Desde que el restaurante de ‘First Dates’ abrió sus puertas, ha recibido a más de 15.000 solteros que han protagonizado más de 7.500 citas; de ellas, un 50% aproximadamente han dicho sí a un segundo encuentro con la persona que han conocido en el programa y un 98% han afirmado que volverían a ‘First Dates’. Además, el amor se ha materializado en siete bodas y ocho bebés (y uno que viene de camino).

Así será el especial de 'First dates'

Una cita con los ojos vendados, un segundo intento de encontrar el amor, diversidad sexual y una sorpresa muy especial para una pareja que se conoció en el programa y está esperando un bebé formarán parte de los contenidos del programa especial de aniversario, que contará con una actuación del musical de Tina Turner y la visita de Romano Aspas, un cantante famoso en YouTube que cantará el tema ‘Lluvia de amor’.

El staff de ‘First dates' recibirá a Sara y Pablo, que protagonizarán una cita que demostrará que el amor no tiene barreras. Ella, malagueña de 39 años y con una discapacidad auditiva, trabaja en banca; él es un simpático murciano, traductor de lenguaje de signos y CODA (hijo de padres sordos). Ambos vienen con el deseo de encontrar una persona especial en sus vidas.

El restaurante también tendrá mesa reservada para José y Eli, que se conocieron en programa hace ya cuatro años y ahora están esperando un bebé que nacerá en junio. La pareja volverá a 'First dates' para celebrar su amor y el embarazo. Lo que no sabe José es que Eli le ha preparado una sorpresa y descubrirá el sexo de su bebé.

Paco, un mallorquín de 71 años que ya estuvo en el programa en una ocasión anterior, vuelve en esta ocasión tan especial para conocer a Eufrasia y darle una segunda oportunidad a Cupido en su cita second chance. Paco no vendrá solo, ya que su hijo Raúl también acudirá al restaurante y comentará la velada desde la terraza.

Yolanda y Alberto, por su parte, también desean encontrar a su media naranja. Tendrán que dejar la vista a un lado y fiarse del resto de sus sentidos en una blind date en la que sus ojos permanecerán vendados hasta el final de su cita. Ella es una mujer creativa, original, y apasionada y él, un rockero que no sigue modas y tiene mucha personalidad. ¿Surgirá el amor entre ellos?

Además, el restaurante también abrirá sus puertas a cuatro daters que creen en el poliamor y las relaciones abiertas. Ellos son Alonso, Jennifer, Tomás y Cristina, cuatro treintañeros dispuestos a demostrar que la diversidad sexual también tiene cabida en el formato.