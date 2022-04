La guerra entre Ivonne Reyes y Pepe Navarro se recrudece con el paso de los años. Y, ahora, está en su punto más álgido y violento.

Desde que el presentador se sentase en el plató del Deluxe para hablar abiertamente de su supuesta paternidad para con el hijo de la venezolana, Alejandro Reyes, un autentico terremoto mediático se ha vuelto a producir cuando parecía que este tema ya estaba zanjado.

Si bien es cierto que un juez determinó que el hijo de la modelo sí es del locutor de radio, Navarro se mantiene en sus trece y continua asegurando que no es el padre de Alejandro. De hecho, ha sido en la última emisión del programa Viva La Vida cuando el presentador, completamente fuera de sí, llamó sinvergüenza a Ivonne Reyes y aseguró que "es mentira todo lo que dice. Que haya una sentencia no significa que eso vaya al cielo. Los documentos que tenéis demuestran claramente que es mentira todo. Ya está bien de farsa".

Debido a la desagradable situación, la venezolana se vio obligada a aclarar, de una vez por todas, la verdadera razón por la que Alejandro Reyes no quiere volver a someterse a la tan solicitada prueba de ADN que Pepe Navarro ha vuelto a pedir.

Si el locutor de radio no tiene problema en hacerse esta prueba que pondría fin a años de especulaciones, ¿por qué no quiere el hijo de Ivonne Reyes?

Acusaciones de manipulación

Visiblemente afectada tras la polémica intervención de Navarro, Ivonne Reyes le confesó a Emma García por qué su hijo ya no va a claudicar más ante las peticiones del presentador.

"No me fio de él, no sé de qué pudiera ser capaz. Este hombre sería capaz de manipular las pruebas. Pero es que a parte de que yo no quiero, mi hijo Alejandro tampoco quiere hacérselas. Para él fue muy doloroso hablar con su padre y no quiere volver a pasar por lo mismo", confesaba la modelo.

"Mi hijo se preguntó mucho tiempo por qué su padre no le quería, ahora ya no se lo pregunta", proseguía Ivonne para seguir incidiendo en la versión que ha mantenido durante años. "No vengo a convencer a nadie de nada, a mi hijo lo parí yo y es de Pepe... Cuando se muera seguirá siendo el padre y cuando resucite también", sentenció.