Pese a que todo apuntaba a que uno de los rostros canarios más conocidos de la televisión ya tenía las maletas preparadas para embarcarse en la aventura única que implica participar en Supervivientes, finalmente, Aurah Ruiz no participará en la nueva edición del reality estrella de Telecinco.

La 'influencer' sonaba con especial fuerza en las quinielas como una de las posibles concursantes del programa de supervivencia pero, al parecer, la modelo habría declinado la oferta después de haber estado en negociaciones con la productora del formato.

En caso de haberse convertido en concursante de pleno derecho de esta nueva entrega, Ruiz habría compartido cayos con Anabel Pantoja, la también grancanaria Marta Peñate, Kiko Matamoros o Nacho Palau, entre otros.

Sin embargo, y pese a que fue uno de los nombres más solicitados para esta edición, Aurah Ruiz ha dicho "no" a Supervivientes y ha sido ella misma la encargada de contar el motivo de peso por el que ha tomado esta decisión.

"Ojalá algún otro año"

Aurah Ruiz en alguna ocasión mostró sus ganas de participar en el reality de supervivencia extrema de Mediaset España pero, por unas u otras cuestiones, su fichaje nunca llegó a fraguarse. Cuando parecía que este iba a ser su año, la joven ha confesado la razón por la que finalmente no la veremos en los Cayos Cochinos.-

"Si me preguntáis ahora porqué no me fui, fue porque los elegí a ellos. Tenemos planes", aseguraba la modelo en una historia que publicó en su Instagram en la que aparecían su hijo Nyan y su actual pareja y padre del pequeño, el futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas, Jesé Rodríguez.

"Estoy muy agradecida del interés tenido en mí. Ojalá algún otro año. Elegí mi felicidad simplemente. A algunos les cuenta entender eso, pero mi entorno sabe porqué", aclaraba.