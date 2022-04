Miguel Ángel Rodríguez ha provocado una oleada de indignación durante los últimos días por su empujón a Andrea Ropero, reportera de 'El intermedio', por hacerle dos preguntas a Isabel Díaz Ayuso durante la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León. "No puede tratar así a la prensa", le recordó la periodista, que ha recibido el apoyo de sus compañeros de profesión. "Lo único que he hecho es mi trabajo. Lo seguiremos haciendo las veces que haga falta, le pese a quien le pese", recordó en el espacio de laSexta. Sin embargo, esta no es la única polémica que ha protagonizado el director del Gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid en su trayectoria política.

Condenado por llamar "nazi" a Luis Montes De todas las polémicas que ha protagonizado a lo largo de su carrera, una de las más sonadas se produjo en el año 2008, cuando llamó "nazi" al doctor Luis Montes por su vinculación al caso de las supuestas sedaciones irregulares ocurridas en el Hospital Severo Ochoa de Leganés, que finalmente fue archivado. Por estos ataques, vertidos en 'La noria' y '59 segundos', fue condenado a pagar una multa de 30.000 euros por un delito de injurias. Llamó "cocainómano" al Gran Wyoming El exportavoz del Gobierno de Aznar también atacó al Gran Wyoming llamándole "cocainómano" en el programa 'El cascabel al gato' de Trece TV. "Y el cocainómano Monzón diciendo barbaridades. A saber a quién le pasa cocaína. Lo estoy investigando", afirmó en medio de un debate. Después de que uno de los colaboradores preguntara que a quién se refería, Hermann Tertsch resolvió la duda: "Al Gran Wyoming de laSexta". Detenido por cuadruplicar la tasa de alcohol Miguel Ángel Rodríguez fue detenido en el año 2013 después de provocar un choque con tres vehículos que estaban estacionados en el distrito de Retiro. El test de alcoholemia reflejó que cuadruplicaba la tasa de alcohol permitida. "En estas horas tan terribles necesito pedir perdón a las tres personas cuyos coche dañé ayer y a la sociedad por mi mal ejemplo", escribió en Twitter. Comentario machista sobre Inés Arrimadas Sus polémicos comentarios no solo se han escuchado en los platós, también ha podido leerse en redes sociales. En 2016, utilizó su cuenta de Twitter para escribir un mensaje de mal gusto dirigido a Inés Arrimadas: "Es físicamente atractiva como hembra joven. Políticamente es inconsistente". La propia aludida respondió a este comentario machista: "Continuamos trabajando para que estas muestras de machismo anacrónico sean cada vez más residuales". Ataques y críticas continuas a Telemadrid La televisión pública madrileña tampoco ha escapado de los ataques de Miguel Ángel Rodríguez. Telemadrid ha estado durante los últimos años en el foco del asesor de Ayuso, que ha compartido innumerables mensajes cuestionando su imparcialidad. "¡Telemadrid da una noticia positiva de Díaz Ayuso! ¿Es que su director general y su jefe de Informativos están de vacaciones?", ironizó en 2019, cuando la cadena atravesaba una de sus etapas más aplaudidas. Ángel Garrido, un "tránsfuga de mierda" para MAR De nuevo en Twitter, la mano derecha de la presidenta de la Comunidad de Madrid arremetió contra Ángel Garrido tras su fichaje por Ciudadanos en 2019. "Sí: era una mierda. Por eso no iba en las listas de Madrid", escribió en la red social. Horas más tarde, lejos de pedir disculpas, elevó el tono contra el político: "He llamado a Garrido “mierda”. Lo retiro. Y pido disculpas. Quise decir: tránsfuga de mierda".