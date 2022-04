Supervivientes 2022 ha comenzado con una de las mejores galas que se recuerdan hasta la fecha.

Los 16 robinsones que han decidido poner rumbo a Honduras para vivir una de las experiencias más duras de su vida lo dieron todo en una gala que, como suele ser habitual, estuvo protagonizada por los saltos del helicóptero de los concursantes y por la primera prueba de líder que daba el pistoletazo de salida a la nueva edición del concurso.

Una edición que el propio Jorge Javier Vázquez, maestro de ceremonias de la noche, aseguró que venía muy fuerte ya que, en su primera entrega, mantuvo la tensión entre los concursantes y se pudieron ver las primeras y sonadas disputas entre ellos, hasta el punto que tuvo que intervenir Lara Álvarez en más de una ocasión.

Sin embargo, las protagonistas de la primera gala del formato de supervivencia extrema de Telecinco tuvo dos claras protagonistas: la grancanaria Marta Peñate y la canariona de adopción, Anabel Pantoja.

De hecho, fue la sobrina de Isabel Pantoja la encargada de protagonizar un divertidísimo momento antes de saltar del helicóptero ya que dedicó su salto a Canarias y a sus amistades de la isla en la que es residente.

¿Cuáles fueron las palabras que la 'influencer' le dedicó a su "paraíso particular"?

Emoción desmedida

Anabel Pantoja regresó a los Cayos Cochinos 8 años después de haber participado en el concurso y de abandonar el mismo a los 15 días de poner un pie en las paradisíacas playas en las que se desarrolla el formato.

En esta ocasión, la 'Pantojita de Canarias' prometió que no va a darse por vencida y que piensa aguantar hasta que "la audiencia me eche". Pero el momento más emocionante que protagonizó la ex mujer del monitor de surf grancanario Omar Sánchez fue cuando, segundos antes de tirarse del mítico helicóptero, dedicó su salto a sus familiares, amigos... Y a Canarias. "Este salto se lo dedico a mis padres, a mis amigas de la hermandad de Madrid, Sevilla y Canarias, que ellas saben quienes son.... ¡Viva Canarias!"