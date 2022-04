Olga Moreno ha decidido no callarse más.

La ganadora de Supervivientes 2021 se ha liado la manta a la cabeza y ha decidido poner fin a 7 meses de silencio con una demoledora e incendiaria entrevista en la que cuenta, con todo lujo de detalles, cómo fue su separación de Antonio David Flores y dispara sin piedad contra él y su forma de poner fin a 22 años de amor.

Desde que se oficializase la ruptura de la mediática pareja, Moreno ha preferido no hablar para proteger la intimidad de su entorno familiar y para no poner en un aprieta al que fuera colaborador de Sálvame pero, ahora, tras los últimos acontecimientos ocurridos y tras confirmarse que Antonio David y Marta Riesco están juntos, la madre de uno de los hijos del ex guardia civil ha atacado con especial dureza al que fuera su marido en la revista Semana.

Olga Moreno ha dejado a Antonio David en el peor de los lugares y, con esta entrevista, vuelve a ponerse en el centro de la diana mediática con el testimonio más esperado del triángulo amoroso que protagonizó junto a Marta Riesco y su ex marido.

"Me ha traicionado y me ha decepcionado mucho"

Con una apabullante firmeza y muy directa en sus declaraciones, Olga Moreno ha desvelado cómo se enteró de que su matrimonio estaba roto. "No sabía nada. Yo me entero de todo cuando salen las fotos de él saliendo de casa de Marta. Octubre, noviembre y diciembre yo sigo luchando por mi relación porque, además, él estaba en casa conmigo con sus hijos", confiesa Olga.

"Cuando vi las fotos, me fui corriendo a casa de Rocío porque Antonio David se había quedado allí porque estaba haciendo unas cosas. Voy a buscarlo y le digo de todo menos bonito. Me salen lagartijas por la boca" recuerda Moreno sobre el día en el que salió a la luz su relación con la reportera de Ana Rosa.

Además, la ganadora de Supervivientes reconoce que le preguntó en varias ocasiones si las informaciones sobre su nuevo amor eran ciertas y Moreno asegura que "siempre me lo negaba todo".

Sobre el comportamiento de Antonio David, Olga asegura que "Antonio David me ha traicionado y me ha decepcionado mucho. No me merecía esto", revela.