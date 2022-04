Belinda visitó este miércoles 'La resistencia' y se quedó en shock con lo que David Broncano le enseñó. La cantante mexicana contó con humor la sensación que le dan los españoles cuando ponen acento mexicano: "Siempre nos imitan como si fuéramos de película del oeste".

"Es como si yo imitara a los españoles. Es como una película porno doblada en España", dijo ella, comparando el doblaje de los actores en España con las interpretaciones de una cinta X. "Joder, hostia...", se burló.

Esto dio pie a que Broncano entrara en materia: "¿Sabes que uno de los actores porno más importantes es español?", le preguntó a la cantante antes de enseñarle en directo un vídeo del actor porno Jordi ENP. "Esto no se va a ver en televisión, no pinchéis la pantalla que la liamos. Me voy a meter en una página porno, esto nunca había pasado aquí", dijo el cómico.

Al comenzar a escucharse los gemidos y demás, Belinda exclamó: "¡Mamá, papá, perdón por lo que está pasando!". "Es que me están viendo mis padres, y yo observando porno contigo...", comentó ella abochornada. No obstante, no se cortó a la hora de decir lo que opinaba de lo que acababa de ver: "Es que lo de ese niño no es normal", dijo.