En la celebración de su 13º aniversario, 'Sálvame' ha invitado a antiguos colaboradores para rememorar algunos de sus grandes momentos. Entre los invitados del programa se encuentra Pipi Estrada, quien se ha quedado en el programa para ejercer como colaborador a partir de ahora. Este hecho no ha sido del agrado de Terelu Campos.

La hija de María Teresa Campos ha asegurado que no va a hablar de él en ningún momento y que ni siquiera va a contestar a sus declaraciones. No obstante, la colaboradora de 'Viva la vida' ha tenido un cambio de actitud tras ver la intervención de Pipi Estrada en el 'Deluxe'.

Todo ha empezado con una observación que ha hecho Emma García mientras comentaban la entrevista: "Terelu está seria". La Campos, que efectivamente estaba notablemente seria, aseguró que su actitud era más de indiferencia y que le iba a dar exactamente igual lo que pudiera decir Estrada.

Pero luego se contradijo asegurando que tampoco iba a dejar que Pipi se saliera con la suya: "Solo voy a decir una cosa, solo una. A lo mejor hablo y no pasan 16 años que han pasado para que hable. El que avisa no es traidor, es 'avisador'".

Estas palabras, alegraron mucho a la presentadora del formato vespertino de Telecinco: "Que bueno sería que hablara Terelu". Tras esta declaración de intenciones de la presentadora de 'Sálvame', Diego Arrabal no tardó en preguntarle si hablaría en 'Viva la vida' o si lo haría en otro medio. Ella aprovechó la pregunta para dar un paso atrás y jugar con la ambigüedad: "No lo sé. No sé cuándo lo voy a hacer ni si lo voy a hacer. He dicho que a lo mejor lo hago algún día y que no van a pasar 16 años", concluyó.