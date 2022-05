Anabel Pantoja es incapaz de olvidar a 'El Negro'.

La sevillana adoptada en Canarias se encuentra aislada en el mundo debido a su participación en Supervivientes y las horas muertas en los cayos de Honduras han hecho que la joven 'influencer' se replantee todo lo que le ha ocurrido desde hace unos meses tras anunciar su separación del monitor de surf grancanario Omar Sánchez.

La residente en Gran Canaria ha querido ver en el programa de supervivencia esa herramienta perfecta para poner sus contadores a cero y recuperarse de todos los problemas que tenía en España y una de las grandes preocupaciones con las que tenía que convivir era con la que tiene que ver con su situación sentimental con el que también fuera concursante del mismo formato en el que ella ahora participa.

Sin embargo, Anabel Pantoja no ha podido evitar acordarse del que fuese su pareja durante seis años (y marido durante cuatro meses) y se ha desahogado a gusto con sus compañeras de concurso revelando cuáles son los verdaderos sentimientos que tiene por el joven e incluso reveló quien tuvo la culpa de la separación del matrimonio.

Clara y tajante

Ante la atenta mirada de Ana Luque y Tania, la Pantojita de Canarias se echó todas las culpas por lo que ha sucedido en este tiempo. "Era una cosa de dos. Si alguien tiene más culpa he sido yo. He tenido un par de ovarios de no faltarle el respeto antes de…", dijo sobre su separación.

Además, Anabel reconoció que echa de menos a Omar y que no sabe cuál es el panorama que se encontrará cuando finalice su etapa en el concurso. "Aunque lo mismo cuando vuelva él ya no está, tiene a Mari Pepi... Lo que no quiero es que se aprovechen de él", zanjó.