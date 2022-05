Nacho Palau se convirtió, desde que se confirmó su participación en Supervivientes, en uno de los personajes que más interés despertó por todos los años que permaneció al lado de Miguel Bosé.

El escultor, muy receloso de su intimidad durante los 25 años que estuvo al lado del cantante, sabía que ser concursante del programa iba a convertirlo en el foco de todas las miradas debido a que es la personas que más y mejor conoce al artífice de éxitos como Nena o Don Diablo.

Sin embargo, muchas de las personas que han pasado por Honduras reconocen que, en un momento del concurso, se olvidan de que están en un reality y las cámaras pasan a tomar un segundo plano de tal modo que se abren en canal y cuentan detalles desconocidos hasta la fecha de sus vidas.

Esto es lo que le ha ocurrido al valenciano. Sin esperárselo la audiencia y sus compañeros, Palau habló largo y tendido sobre su relación con Miguel Bosé y reveló decenas de detalles de su vida junto al cantante, algo que seguro va a enfurecer al intérprete.

Pero, ¿qué fue lo que dijo Nacho Palau y por qué han generado tanto revuelo sus confesiones?

Desprotegido y asustado

En la inmensidad de la noche, Palau habló de cómo han sido sus años al lado de Bosé. "Me fui de casa con 19 años... He estado con él veintitantos años, he estado más con él que con mi familia (...)He vivido muy bien, me lo he pasado muy bien y he trabajado, que me quiten lo bailado", revelaba Nacho.

Sobre su separación del cantante, el escultor aseguró que "las cosas pasan y pasan. Me vi desprotegido, asustado... Las cosas las ves venir pero esperas que te protejan y que nunca acaben así. Me ha costado remontar de eso, cómo le explicas a los niños...", reconocía muy apenado.