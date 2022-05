El paso de Anabel Pantoja por Supervivientes está siendo de lo más comentado debido a la gran cantidad de momentos que le está regalando a la audiencia y por la cantidad de secretos que la joven 'influencer' está desvelando de su vida.

Desde que pusiera un pie en Honduras, la 'Pantojita de Canarias' ha demostrado que va a por todas y no se está reprimiendo para hacer y decir todo lo que le apetece.

Su estrecha relación con el esgrimista Yulen Pereira está desatando un sinfín de comentarios entre sus compañeros de concurso así como en España, donde todo el mundo está muy atento a las reacciones del ex marido de la sevillana, Omar Sánchez, el grancanario que le robó el corazón hace seis años pero del que se separó hace unos cinco meses.

Sin embargo, las horas muertas que la concursante hispalense tiene en Supervivientes le han servido para ordenar sus sentimientos con respecto al monitor de surf canario y, sin esperarlo, Anabel Pantoja ha desvelado el verdadero hecho que dinamitó su relación y del ella tiene gran parte de culpa.

Un error determinante

Mientras le confiaba sus sentimientos a Ana Luque, Anabel le contaba a su compañera de concurso qué fue lo que motivó el desgaste total de su matrimonio.

"Me fui a ver a mi tía, y no me fui de luna de miel. Fue un error, pero sentía que tenía que estar con mi familia y él hizo así, como si no fuera con él", decía muy afligida al recordar esta dura etapa de su vida junto al canario.

Según Anabel, la frialdad del joven fue lo que a ella le hizo entender que el grancanario no estaba a la altura de la situación y por eso decidieron poner punto final a su matrimonio y a us convivencia.