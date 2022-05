Todos los ojos están puestos en Eurovisión, pero sobre todo en Turín, la ciudad anfitriona, que será testigo del ganador de este año. Pero antes de la gran final hace falta saber qué países competirán para hacerse con el honor de tener la mejor canción de Europa. La primera semifinal se celebrará este martes 10 de mayo. Albania será la encargada de abrir la gala con Ronela Hajati y su tema 'Sekret'. Rosa Linn interpretará 'Snap' para representar a Armenia y pondrá el broche de oro a la primera de las dos eliminatorias. Francia e Italia también determinarán con su jurado y televoto los 10 países que se clasifican para la final.

La segunda semifinal de Eurovisión tendrá lugar este jueves 12 de mayo. Finlandia será el primer país en actuar con The Rasmus y la canción 'Jezebel', mientras que República Checa cerrará con We Are Domi y su single 'Lights Off'. España, Alemania y Reino Unido elegirán a los finalistas con el voto de sus respectivos paneles de expertos y público.

Los países favoritos en esta segunda tanda de actuaciones son Polonia con el 2% de posibilidades de ganar seguida de Australia con un 1% con sus respectivos temas 'River' y 'Not the Same'.

¿Dónde ver la segunda semifinal de Eurovisión?

La segunda semifinal de Eurovisión podrá seguirse en TVE este jueves 12 de mayo. Como cada año desde 1996, ya se sabe la lista de países que estarán sí o sí ese día sobre el escenario de Turín. Son el 'Big Five': España, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y Países Bajos.