Sethlas tras su eliminación de ‘Drag Race España’: «Estoy muy agradecido de ser parte de su historia»

El viaje de Drag Sethlas, alter ego del grancanario Borja Casilla, en la segunda edición del concurso Drag Race España llegó a su fin este domingo tras caer en la batalla del lipsync final frente a la drag catalana Marina. Se fue una de las favoritas del público a alzarse con al corona y el cetro de estrella drag de España, un año gratis de cosméticos Krash Kosmetics y 30.000 euros, justo una semana después de que se hiciera con su primer triunfo en el capítulo del ball donde presentó tres looks inspirados en el siglo X, el siglo XX y el siglo XXX. «Como fan del formato estoy muy agradecido de poder ser historia de el y de haber marcado algo en el corazón de todos. Esto no es un adiós», publicó Sethlas este lunes en sus redes sociales, en un largo alegato de su paso por el conocido programa.

Su despedida que no estuvo exenta de polémica tras un enfrentamiento verbal con varias de las participantes en esta segunda edición del concurso, especialmente con Juriji Der Klee.

Discusión

El momento más tenso de esta temporada llegó tras la pregunta de Supremme Deluxe sobre qué compañera se debería eliminar esa noche. Sharonne propuso a Marina; Estrella, a Sethlas; Marina y Sethlas coincidieron en Juriji; y Juriji y Venedita, en Marina.

Una discusión que, además, acabó con Estrella, Marina y Sethlas enfrentadas y fuera de sí ante una Juriji impertérrita.

«Quien me conoce sabe perfectamente como soy encima de un escenario. La energía y la garra que saco siempre. No fue mi noche y no estaba donde tenía que estar. Me afectó muchísimo y no era consciente de lo que estaba pasando. Con esto no quiero excusar nada ni mucho menosr darles explicaciones sobre todo a quien sabe como puedo defenderme ante un lypsinc», apuntó el artista. Con el mítico Sashay, te vas, Supremme Deluxe puso punto y final entre lágrimas del paso de Sethlas por este formato, donde el grancanario demostró la valía, la calidad y la versatilidad de su forma de interpretar el arte drag y la propia esencia del drag canario.

«Canarias está presente y el talento y drag canario es algo que ninguna parte del mundo, repito, ninguna tiene», apuntó en su publicación en las redes sociales.

Se fue quedando en sexta posición, un resultado mejor que el conseguido por su predecesor Drag Vulcano (fue el segundo expulsado), tras un episodio que fue en general de los más flojos de le edición con un maxi reto que giró sobre la creación de un anuncio publicitario en el que Sethlas y su compañera Marina fueron consideradas las peores de las seis concursantes tras una prueba que destacó la ausencia de química entre ellos. A esto se sumó la pasarela de homenaje a la mítica Raffaella Carrá en el que faltaron las reinterpretaciones drag de sus estilismos cayendo en simples disfraces de la Carrá.