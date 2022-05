Anoche en 'Conexión Honduras' Ion Aramendi despidió al segundo expulsado definitivo de 'Supervivientes 2022'. Rubén Sánchez Montesinos fue el elegido por la audiencia para decir adiós al concurso en un duelo con Ainhoa Cantalapiedra.

El novio de Enrique del Pozo, que había logrado permanecer dos semanas en el palafito viviendo en soledad, se despidió con tristeza pero feliz de haber podido disfrutar de la experiencia: "Me siento feliz de haber compartido este sueño, de que me hayáis dado la oportunidad", expresaba, a pesar de que durante unos días la tomó con la organización y se encaraba con el equipo que le grababa.

"Me llevo amigos, he conocido a gente grande, el paraíso, estas vistas... Tengo una postal en mi retina de aquí como parásito increíble". "Me voy tranquilo, en paz, orgulloso y feliz", añadía. Por su parte, Ainhoa Cantalapiedra será la nueva 'parásito' y compartirá playa por unos días con Kiko Matamoros y Yulen Pereira.

En plató, Lydia Lozano daba su opinión sobre la expulsión de Rubén: "Hemos disfrutado mucho con Rubén, a pesar de lo mal que se ha portado con los cámaras y los compañeros", recordaba la colaboradora. Además, echaba la culpa de su expulsión a su defensor: "Pero si el público ha echado a Rubén ha sido por Enrique del Pozo. Se ha cargado el concurso de su novio. Ha sido muy maleducado, horroroso".