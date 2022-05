El despido de Paz Padilla de Sálvame hizo que los cimientos de Mediaset España se tambaleasen casi tanto como ocurriese en su día con la emisión del documental de Rocío Carrasco.

La sonada bronca que mantuvieron la humorista y Belén Esteban a causa de la eficacia de las vacunas contra la COVID-19 marcó un antes y un después en el transcurso del programa. Tan grande fue la onda expansiva de la bomba que terminó con el cese del contrato que la gaditana y el grupo de comunicación y, desde ese entonces, la propia cómica ha manifestado su malestar con sus ex compañeros y ha cerrado cualquier puerta a una posible vuelta a la cadena.

Padilla ha concedido más de una entrevista en la que ha hablado de su salida del programa de las tardes de Telecinco y en ellas ha aprovechado para lanzarle más de un 'zasca' a las personas con las que compartió plató durante más de 12 años.

Además, quedan pocos días para que la cómica y sus ex jefes se vean las caras en los juzgados, puesto que la presentadora ha interpuesto una demanda a la productora en la que trabajó al considerar que su despido fue improcedente y que se le debe indemnizar por los daños ocasionados.

Pese a que a ella es muy habitual escucharla hablar abiertamente sobre su salida de la cadena, a quien nunca se le ha escuchado es a su hija, Anna Ferrer, quien en su última aparición pública ha compartido con los medios de comunicación qué le parece que su madre se haya marchado de Sálvame y su respuesta no ha dejado lugar a dudas.

Feliz y tranquila

Anna Ferrer ha confesado que no puede estar más feliz por la decisión que ha tomado su madre de alejarse de la televisión.

Durante la presentación de la nueva iniciativa que han puesto en marcha a través de su marca, No ni ná, Ferrer ha señalado que "estoy disfrutando mucho de mi madre, la verdad. La veo bien, sí. Si no, no podríamos hacer esto. Nosotras siempre hemos estado muy unidas y hemos hecho todo juntas. Ahora esto, que es mi ilusión y mi proyecto, poder compartirlo con ella... aparte, que es una crack, no podía haber elegido mejor compañera", zanjó.