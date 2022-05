Olga Moreno vuelve a la televisión.

La ex mujer de Antonio David Flores y ganadora de Supervivientes 2021 se ha convertido en la mujer más buscada de los últimos meses tras verse envuelta en una sonada polémica al anunciarse su divorcio del ex guardia civil y el abandono al que se ha visto sometida por parte de la hija del ex colaborador de Sálvame, Rocío Flores.

Moreno pasó más de siete meses en silencio mientras se sucedían las noticias sobre la relación de su ex marido con la reportera del programa de Ana Rosa, Marta Riesco. Sin embargo, hace unas semanas, la madre de uno de los hijos del ex guardia civil decidió dar un paso adelante y conceder una explosiva e incendiaria entrevista en la que dejó a Antonio David en el peor de los lugares posibles y desvelando los verdaderos motivos por lo que se produjo la separación del matrimonio.

La mencionada conversación, que se dividió en dos entregas, hizo que Moreno volviese a estar de rabiosa actualidad y que se sintiera cada vez más cómoda contando su historia.

Una comodidad que se materializará próximamente en la que será su primera entrevista en televisión tras haber amainado el huracán mediático en el que se vio inmersa después de que su entrevista viera la luz.

¿Cuándo, cómo y en qué programa romperá su silencio Olga Moreno?

Una entrevista "blanca"

Según ha desvelado el diario La Razón, Olga Moreno será una de las invitadas del nuevo programa de Toñi Moreno, Déjate Querer, en el que Moreno recibirá una agradable sorpresa y en la que previsiblemente hablará sobre cómo se encuentra y cómo se ha enfrentado a las últimas noticias que han sacudido su vida.