María José Campanario fue una de las grandes invitadas de la gran final de la segunda edición de 'El desafío'. La odontóloga regresó al programa de Antena 3 para apoyar a Jesulín de Ubrique, que se jugaba la victoria en esta gala: "Tengo que apoyarlo siempre, y he tenido que entrenar muy duro. Pero no sabéis lo que me alegro de que sea él el que haga la prueba en esta final y no tener que hacerla yo".

"Quiero contar esto para ponerte en valor, porque hasta hace poco no sabíamos si ibas a participar o no, y te has dejado la piel", empezaba diciendo el presentador después de darle paso y recibirla en el centro del plató de 'El objetivo'. Después de la presentación que le hizo Roberto Leal en el programa, Campanario ha sido testigo de excepción del desafío que Jesulín tenía que superar este pasado viernes. Es más, la realización cada gesto de tensión de la odontóloga, que se sentó en el sofá en el que los concursantes que se sientan habitualmente durante el transcurso del programa 🥺 La cara de María José Campanario viendo a Jesulín hacer @ElDesafioA3 nos representa.



Directo ▶ https://t.co/4oZIaIhq3m #DesafíoFinal pic.twitter.com/Ih4VsYhbIm — antena 3 (@antena3com) 20 de mayo de 2022 "Has estado aquí en todo momento, disponible para todo. Te dejaste el alma en tu desafío, estuviste acompañando a los miembros del jurado, en cuanto se te llamó para echarle una mano a Jesús aquí estuviste. Seguro que hablo también por los miembros del jurado, por nuestros compañeros", despidió Roberto Leal a María Jose Campanario, que regresó al centro del plató de 'El desafío'. "Muchas gracias. Gracias a vosotros", aseguró María José Campanario después de recibir un gran ramo de flores y una gran ovación del público presente en el estudio. "Esta es tu casa, espero verte pronto", sentenció Roberto Leal.