Anabel Pantoja se ha derrumbado en Supervivientes y ha hablado como nunca de sus sentimientos hacia su ex pareja, el grancanario Omar Sánchez.

Los tortolitos más famosos de Canarias, con permiso de Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez, vivieron durante seis años una preciosa historia de amor que culminó con una espectacular boda en la isla de La Graciosa a la que acudieron infinidad de rostros conocidos del universo Mediaset y del mundo de los 'influencers'.

Sin embargo, fue tras la participación del monitor de surf afincado en Pozo izquierdo en el mismo programa en el que se encuentra ahora la 'Pantojita de Canarias' cuando la relación entre ambos empezó a torcerse hasta que se produjo la sonada separación tan solo cuatro meses después de su enlace en la isla canaria.

Desde ese entonces, las idas y venidas de la pareja han sido constantes y los rumores de reconciliación entre ellos eran habituales. Pero, la realidad era bien diferentes ya que tanto la hispalense como el grancanario negaban la mayor cada vez que resonaba la posibilidad de volver a retomar su amor.

Ahora, a punto de cumplir un mes alejada de la realidad y con su cabeza como principal apoyo, Anabel Pantoja ha sufrido un tremendo bajón emocional que le ha hecho replantearse toda su vida y que incluso ha hecho que confiese que tiene muchas ganas de saber si Omar Sánchez la está esperando.

¿Supondrá esto el primer paso para la reconciliación definitiva de la pareja?

"Me he cargado lo más bonito que he hecho"

Envuelta en un mar de lágrimas, desolada y profundamente arrepentida, Anabel Pantoja se ha desahogado con Jorge Javier Vázquez y no pudo evitar hacer un repaso a los últimos meses de su vida en los que el principal protagonista ha sido Omar Sánchez.

La sevillana adoptada en Canarias ha revelado que los papeles del divorcio no se han firmado aún porque "no he querido llegar a ese momento" y ha hecho una estremecedora reflexión sobre su situación sentimental actual. "Fuera tenía una vida perfecta y había conseguido lo mío. De repente a mí se me cruza el cable y me voy de mi casa. Ha sido todo muy fuerte, me he cargado lo más bonito que he hecho. Me he equivocado y cuando salga no sé qué me voy a encontrar al salir. Ha pasado tiempo y la gente se cansa" desvelaba.

"Perder una persona así, te vas a dar cuenta de lo que tienes y lo que perderás, eso también me lo dijo (...) Me vine con la vida muy desordenada por no decirte que estaba sola. Aquí te das cuenta de lo que yo tenía... La vida ha salido así", apuntaba apenada la colaboradora de Sálvame.

Sobre un posible reencuentro entre la pareja y una nueva oportunidad, Anabel ha señalado que "lo que más me arrepiento es de haberle hecho daño a Omar. No sé qué me voy a encontrar cuando salga fuera, espero que esté bien y feliz y que la vida me dé lo que yo merezca o lo que me tenga preparado", zanjó.