Omar Sánchez responde al órdago de Anabel Pantoja con un amoroso mensaje

Omar Sánchez parece que ha recibido el mensaje que le ha enviado Anabel Pantoja desde Supervivientes y el joven monitor de surf grancanario le ha respondido con una cariñosísima muestra de cariño cargado de apoyo y amor hacia la que fuera su pareja durante seis años.

La sevillana adoptada en Canarias reconoció hace unos días en el reality de Telecinco que se había equivocado al romper su relación con el grancanario y que estaba muy nerviosa por lo que se iba a encontrar una vez pusiera fin a su aventura en Honduras. "Lo más bonito que he hecho me lo he cargado. Me he equivocado y no sé cuando salga lo que me voy a encontrar”, reconocía entre lágrimas la 'influencer' hispalense desde la palapa..

Contra todo pronóstico, Omar Sánchez ha reaccionado a las declaraciones dadas por la joven en las que reflexionaba sobre su relación con el de Pozo izquierdo y le ha dedicado un mensaje a través de su perfil de Instagram con el que queda más que claro que está al lado de su ex pareja.

La gran duda que surge ahora es si el llanto desconsolado de la 'influencer' supondrá la primera piedra en un nueva etapa para los tortolitos de Canarias que provocará que la pareja vuelva a darse una segunda oportunidad.

Defensa incondicional

Omar Sánchez no ha podido evitar mostrar su apoyo a su ex pareja y, para que quede más que claro que siempre estará del lado de Anabel, ha colgado una fotografía con un sentido mensaje que no deja lugar a dudas.

El joven ha compartido una imagen de la hispalense mientras esta realizaba una de las pruebas de recompensa y acompañaba la instantánea con un "sigue luchando, guerrera".

Unas palabras con las que, indiscutiblemente, Sánchez ha demostrado que pese al distanciamiento de la pareja su defensa hacia el concurso de Anabel será incondicional.