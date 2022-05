El 26 de mayo del año 2012 es un día que muchos seguidores del Festival de Eurovisión no olvidarán. Después de ganar el Melodifestivalen sueco en ese mismo año, Loreen lograba la quinta victoria de Suecia en el certamen europeo con 'Euphoria', una canción que marcó un antes y un después al convertirse en todo un éxito de ventas que revitalizó al concurso musical tras un tiempo irrelevancia, a pesar de sus grandes datos de audiencias.

Lejos de vivir del éxito de la canción, Eurovisión catapultó la carrera musical de la artista en Suecia y gran parte de Europa, brindándole la oportunidad de seguir triunfando con temas como 'Paper Light', 'I'm in it with you', 'We got the power' o 'Statement', con la que intentó volver al certamen europeo en el año 2017. Justamente una década después de su triunfo en Bakú y coincidiendo con el lanzamiento de su nuevo single titulado 'Neon Lights', YOTELE habla con Loreen sobre su paso por Eurovisión y su actual trayectoria profesional, entre otros asuntos.

¿Has pensando vivir en España en un futuro?

Sí. Mi madre vive en Barcelona y tengo mucha familia en España. Muchos familiares míos viven allí y he estado muchas veces cuando era niña. Crecí allí.

España cree que vivimos muy bien.

Pienso lo mismo. Buen tiempo. Además, los españoles saben cómo vivir. Quiero decir, saben como divertirse. Todos luchamos, todos tenemos problemas, pero me encanta vuestro estilo de vida. Cuando sales a la calle, la gente está divirtiéndose y bebiendo. Si vienes a Suecia es como... ¿Dónde está la gente? Sí, profundamente durmiendo porque necesitan trabajar por la mañana.

Me encanta España. De hecho, una de mis artistas favoritas es de allí. Es Rosalía y hace que me muera cada vez que la oigo cantar. Díos mío. Ella es muy buena y la amo porque clava vuestra cultura, el flamenco. Ella se está apoderando del mundo. Es increíble porque, generalmente, las grandes estrellas vienen de Norte América. No hay tantos de Europa. Así que estoy muy feliz de que haya llegado desde España.

¿Vives actualmente en Suecia?

Sí, pero en una isla fuera de Suecia. Entonces es como Suecia, pero no. Vivo en un avión (risas).

Háblame de tu nueva etapa musical. ¿Qué puede esperar la gente de ella?

Es como 'Euphoria' pero más guerrero. Esa Loreen era muy suave y femenina y esta ocasión pasa a ser muy guerrera. No sé si has visto las fotos, pero tiene más poder y un poco más de agresividad porque el mundo es muy diferente a día de hoy. Quería que fuese una música más... No diría política, pero sí empoderada, por eso siempre digo lo de guerrera. Así que he creado este personaje sobre el que canto. Un personaje ficticio que presento como una salvadora. Es como Juana de Arco, con una música que fusiona lo electrónico con un poco de Marruecos.

Mucha gente piensa que 'Euphoria' no es solo una canción, sino algo más que un estilo porque muchos artistas pensaron o se inspiraron en ella para hacer sus canción. ¿Piensas igual?

Sí. He podido ver que en muchos caso es así, pero es lindo. Recuerdo que cuando hice 'Euphoria' miré otras actuaciones del Melodifestivalen y de Eurovisión de años anteriores y no tenían espiritualidad. ¿Dónde está lo espiritual? ¿Dónde está lo auténtico? ¿Dónde está lo que tú sabes que es real? También mucha gente me dijo que en Eurovisión no entendían de música y yo les contesté... Vale, pues voy a hacer que entiendan (risas) y entonces creé esa actuación. Lo pulí todo. Sin zapatos, sin luz... Nada. Ni siquiera se podían ver mis ojos. Hoy tampoco porque casi no he dormido (risas).

Así que creé una actuación que era muy sencilla. Algunas personas me decían que no iba a funcionar. Les dije que, si pensaban que la gente era estúpida, esperaran a verlo. ¿Ves lo que quiero decir? Por eso pensaba que Eurovisión necesitaba algo nuevo porque inspira a otros artistas a hacer algo. Después de eso, otros artistas llegaron e hicieron sus propias cosas, pero no lo mismo.

Hoy se cumplen 10 años de tu victoria en Eurovisión. ¿Cómo recuerdas exactamente del momento en el que ganaste con 'Euphoria'?

Fue uno de los momentos más bonitos de mi vida, porque antes de eso estaba luchando. Nadie creía en mí y dije: voy a hacer esto, no me importa si no creéis en mí. Pero también tenía miedo por si no funcionaba. Me quedo con ese momento en el que estaba parada allí y la gente gritaba. En mi corazón sentía ese sentimiento de conexión con el público. Era un sentimiento de entendimiento. Cuando confías en la intuición de tu corazón, confías en ti mismo. La gente entendió que fluía, así que ese momento fue muy poderoso. La vida es interesante. Es lucha, dolor, dolor, lucha hasta ese día y luego sucede.

¿Qué le dirías en estos momentos en esa gente que no creyó en ti y en tu éxito?

Si soy honesta, no les tengo mucho en cuenta. No me importa. Les daría las gracias porque cuando dijeron que no creían en mí me hicieron luchar por mí y por mis ideas. Gracias por el dolor, por el no y por esa mierda (risas), pero en absoluto siento ningún rencor ni estoy enfadada.

Te voy a contar un secreto. El día antes de mi primera actuación, no en Eurovisión sino en el Melodifestivalen de Suecia, recibí una llamada de mi productor. Recuerdo que era tarde, estaba muy cansada por haber trabajado muy duro y me dijo que había destruido la canción. Que no podía tener la sirena con la que comienza la canción. Que se acabó. Nunca será. Le contesté que lamentaba escuchar eso, pero que lo hacía a mi manera o me iba. Después de la llamada, le pregunté a Dios si de verdad quería que luchase por eso. Al día siguiente, volvimos a hablar y estaba llorando después de ver la actuación y me pidió perdón. No la había visto previamente. Yo fui muy reservada con el número. No quería mostrárselo a nadie hasta que lo petase.

¿Has llorado mucho en tu vida?

Sí. Antes de 'Euphoria', hubo mucha lucha porque siempre es así, por eso amo Eurovisión y su comunidad. La razón es que, honestamente, su comunidad es la única que te acepta por lo que eres, no hay otra igual. Estoy muy agradecida por que lo que todavía soy, pero sí, por supuesto, esto es la vida, una lucha. Se peleó antes para encontrar tu idea y tu visión porque muchos artistas tienen mucha gente a su alrededor que les dicen que deben vestirse o caminar así. Que les dicen esto no me gusta esto, tampoco aquella. Muchos de ellos siguen los pasos del management en lo que sea, pero mi lucha fue hacerlo a mi manera. Que la gente me dijese hazlo así y yo decirle no, lo haré de este modo. Así que sí, pero me encanta llorar.

Antes del Melodifestivalen y Eurovisión, te diste a conocer en 'Idol Sverige'. ¿Qué recuerdas de esa experiencia?

Recuerdo que era muy tímida. Cuando me veo en Idol, veo una niña pequeña. También fue doloroso, pero muy importante porque después de eso nadie me va a decir nunca lo que soy. Cuando estaba cantando allí, ellos me decían necesitas un masaje o hacer esto y tú decías que ok. Intentaban guiarme, pero después comencé a producir mi propia música, aprendí que es lo mejor. Aprendí de la industria porque no sabía nada. Cuando salí de ahí, entré en un estudio. Encontré alguien que me enseñase. Trabajé en la televisión. Quería entender todo el concepto. Así que hoy sé que decirle a un fotógrafo. Sé lo que quiere. Entiendo todo eso gracias a Idol.

¿Te has planteado participar en otros formatos como coach 'La voz' o como máscara de 'Mask Singer'?

Realmente me lo han preguntado muchas veces. Por ejemplo, el año pasado me dijeron si quería participar en la versión sueca de 'Mask Singer'. Pregunté... ¿Qué voy a hacer? (risas) ¿Estar vestida de estas cosas? De ninguna manera. (Risas). Honestamente, recibí ayer la proposición para participar nuevamente en 'Mask singer' y ahora estamos hablando de esto. De hecho, se lo dije a mi manager. No sé si Dios quiere que diga que sí, digo que si.

Entonces, ¿sí o no a 'Mask Singer'?

No lo sé. Quizás, tendría que mirarlo. Tal vez si voy a España, vaya a 'Mask Singer', pero en Suecia...

¿En tu cabeza está quizás volver al Melodifestivalen sueco o a Eurovisión?

Siendo honesta, tal vez sí, pero si siento que tengo algo que contar. Entonces, lo haría de nuevo si creo que tengo la canción perfecta que sé que gustaría. Sí, pero iría directa a Eurovisión. No quiero pasar por una y otra semifinal.