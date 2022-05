La grancanaria Tania Medina, concursante de Supervivientes 2022, ha protagonizado uno de los momentos más románticos de la nueva edición del programa de supervivencia de Telecinco.

Medina entró al concurso junto a su pareja, Alejandro Nieto, quienes saltaron a la fama por su participación en el programa La isla de las Tentaciones, donde protagonizaron una de las tramas más comentadas y polémicas de la última entrega del mencionado espacio presentador por Sandra Barneda.

Durante su participación en el reality que se desarrolla en Honduras, Tania y Alejandro han tenido más de un contratiempo que apuntaba a una inminente ruptura de la pareja pero, a juzgar por cómo han gestionado estos conatos de incendio emocional, la fortaleza de la relación de los participantes es imbatible.

Tan férrea es la unión de Medina y Nieto que la joven grancanaria ha decidido liarse la manta a la cabeza y, en pleno directo, hacer algo que tenía muchas ganas de hacer: pedirle matrimonio a Alejandro.

Además, para hacer aún más romántico el momento, Tania le dedicó unas preciosas palabras a su futuro marido que hicieron llorar a sus defensores en plató y que dejaron al muchacho sin palabras.

"Siento que estamos conectados y que voy a morir con él"

Con un escenario único, Tania se sentó con Alejandro en uno de los troncos de la playa y fue ahí cuando le hizo una declaración de amor de lo más sorprendente. "Dentro de un año me quiero casar. Se lo quiero pedir yo. Siento que nosotros estamos conectados y que yo voy a morir con él. Es una conexión mental, espiritual… Cuando él y yo estamos solos es perfecto", decía la joven ante el embelesamiento de Nieto.

Y fue en este momento cuando llegó la pedida. "Sabía que te quería mucho y que quería pasar el resto de mi vida contigo, pero me he dado cuenta aquí de que eres muy importante, que te admiro como persona, que me encanta quién eres y que, si me das la oportunidad, espero hacerte muy feliz. Me encantaría levantarme contigo, olerte y pasar muchos momentos con todas las personas que nos rodean. No te voy a defraudar. Me gustaría casarme contigo, ¿a ti te gustaría?", espetó muy emocionada al tiempo que recibía el "sí" del muchacho.

Debido al amor que desprendían las palabras de la grancanaria, Alejandro Nieto le respondió con una declaración a la altura de las circunstancias. "Junto a mis padres y mi hijo, ella es lo que más amo en el mundo", dijo.