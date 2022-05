Los gustos opuestos pueden ser un grave problema en una primera cita. Los solteros que son muy distintos pueden no encajar en función de con quién se encuentran. En 'First Dates', una de sus últimas cenas pudo acabar siendo un auténtico desastre por la confesión de lo que le gustaba a una de las participantes.

Iván se define como un hombre con ganas de encontrar alguien de quien enamorarse. Sara también buscaba encajar con uno de los solteros que le propuso el formato de Cuatro. Para ello, el equipo aconsejó al chico que le pregunta se antes de nada por Leticia Sabater.

Cuando entró Iván y le avisaron, decidió seguir las indicaciones. Lo que menos esperaba es que Sara fuese una auténtica fan de la presentadora: "Me ha felicitado el cumpleaños".

Al conocer este peculiar gusto de la joven, el participante no oculto su malestar: "Me he echado a temblar", declaró. A pesar de esta diferencia de opiniones la cita continuó con buen ritmo mientras iban conociendo otros aspectos en los que encajaran un poco más.