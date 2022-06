Anabel Pantoja ha terminado por enterrar cualquier tipo de esperanza que existiese en torno a una reconciliación con su ex marido, el grancanario Omar Sánchez.

La joven hispalense entró a concursar en Supervivientes llena de cuentas pendientes en España: su situación sentimental con el monitor de surf, el estado de salud de su padre, la guerra familiar que mantenía con su primo Kiko Rivera y la mala racha que atravesaba su tía Isabel Pantoja.

Sin embargo, Honduras ha supuesto todo un revulsivo en la vida de la sevillana adoptada en Canarias gracias a la aparición en su camino del esgrimista Yulen Pereira, con quien la 'Pantojita de Canarias' ha tenido una especial e innegable química desde que comenzó el concurso.

Ahora, la colaboradora de Sálvame le ha dedicado una carta de amor a su compañero de reality y el contenido de la misiva ha supuesto todo un mazado para Omar Sánchez, quien además se sentará por primera vez en un plató de televisión para contar los motivos de su ruptura con la 'influencer'.

Anabel Pantoja ha dado carpetazo a su relación con el grancanario y, por fin, ha confesado su amor al campeón de España de esgrima.

"Me has revolucionado el alma"

La relación entre Pantoja y Pereira ha desatado una gran oleada de comentarios y opiniones en España porque es imposible no darse cuenta de que entre ellos está iniciándose lo que podría ser una bonita relación. Una concepción que la hispalense ha confirmado ahora gracias a la carta que le he dedicado al madrileño.

"Me falta ese pedacito, ese pilar, ese todo. Has sido mi premio. Me has revolucionado el alma y has hecho que vuelva a sonreír. Un beso mi príncipe", escribie la joven.

Al desvelarse el contenido de la carta, Jorge Javier ha querido conocer qué es lo que ha despertado en Anabel estos sentimientos y ella ha sido muy transparente a la hora de responder al catalán delante de todos sus compañeros. "Es mi pilar, un niño que ha conseguido que vuelva a sonreír, que confíe en mi misma, que quiera seguir en este concurso, tengo muchas ganas de estar con él... Yo tengo muchas inseguridades y nunca pensé que alguien como él se fijara en mí con todos los bombones que hay y que cuente conmigo en su vida", zanjó.