Supervivientes 2022 ha perdido a una de las representantes canarias de su última edición.

La grancanaria Marta Peñate ha sido elegida por la audiencia para abandonar el concurso tras no superar el duelo contra Kiko Matamoros en una de las nominaciones más complicadas en lo que va de concurso.

La joven canaria se batió el cobre contra el colaborador de Sálvame pero, previamente, también compartió nominación con Anabel Pantoja y Nacho Palau, quienes recibieron el apoyo del público y consiguieron salvarse la eliminación.

Apenada pero contenta por el concurso que había hecho, Peñate se reencontró con Desy Rodríguez en Playa Parásito y será el próximo domingo cuando se decidirá si es expulsada definitivamente del concurso o continúa su andadura como parásito del concurso.

Como todo el concurso de la grancanaria, su marcha de la palapa no ha estado exenta de polémica y, antes de despedirse de sus compañeros, Marta tuvo un fortísimo encontronazo con la otra canaria del concurso, Tania Medina.

"No te puedo ni ver, me caes fatal"

"Me voy y me cae bien el 80% del grupo reality. ¡No me voy descontenta! Yo quiero irme con mi novio pero si me marcho a otro sitio, por ejemplo, el Palafito, quiero decir algo: volveré", dijo Marta Peñate durante su despedida de sus compañeros.

Sin embargo, el gran zasca llegó cuando la joven desveló cuál es la persona que peor le cae de todo el concurso. "Me caen todos bien menos Tania. No te puedo ni ver, me caes fatal. Mi pena es no haber salido nominada contigo" dijo ante la cara de sorpresa de la también canaria.