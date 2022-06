El aterrizaje de Pipi Estrada en Sálvame ha generado un auténtico huracán entre los colaboradores del programa, especialmente en Terelu Campos y Carmen Borrego.

El también comentarista deportivo volvió a formar parte del panel de colaboradores del exitoso formato de las tardes de Telecinco con motivo de la celebración del 13 aniversario del programa presentador por Jorge Javier Vázquez y, desde entonces, Estrada no ha hecho más que protagonizar polémica tras polémica.

La ex pareja de Terelu Campos llegó como un elefante a una cacharrería y comenzó a desvelar algunos de los aspectos más íntimos de los colaboradores de Sálvame como, por ejemplo, cuando desveló sus encuentros pasionales con Lydia Lozano o cuando revivió las reiteradas traiciones que Rafa Mora le hizo al recién incorporado tertuliano.

Sin embargo, Pipi Estrada parece que llegó al programa con ganas de saldar cuentas con las hermanas Campos y no le ha importado revelar diferentes momentos privados de su convivencia con Terelu Campos o de hablar de Carmen Borrego y su sobrina, Alejandra Rubio.

Estrada no ha tenido problema en compartir plató con Borrego y ha sido una actitud informal que esta ha tenido con la ex pareja de su hermana la que ha provocado un enfado entre ellas por el que Terelu ha confesado su profundo malestar con Carmen Borrego.

¿Qué es lo que ha dicho Terelu de su hermana?

Implacable comentario

Al ser preguntada por su compañeros por el buen rollo que parece existir entre Pipi Estrada y su hermana menor, Terelu Campos ha sido de lo más clara y ha sentenciado a su hermana con un implacable comentario.

"No hagas lo que no te gustaría que te hicieran. No me interesa si tienen o no buen rollo. Yo no la he pedido explicaciones. Si estar así con Pipi es lo que le nace, pues que no le hagan hacer lo contrario", espetó la hija mayor de María Teresa Campos.