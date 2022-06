Anabel Pantoja y Yulen Pereira han protagonizado el reencuentro más esperado de Supervivientes 2022.

La 'Pantojita de Canarias' y el esgrimista mantienen a la audiencia del programa de supervivencia completamente pegada a la pantalla al no saber en qué quedará esta incipiente relación que parece estar fraguándose entre ambos.

"Anabel Pantoja es una persona que con ella he sentido cosas que hace tiempo que no sentía. No es un secreto (...) Voy para 27 y quiero algo serio ya. Hace años que no dormía tanto abrazado a una mujer". Estas fueron las palabras con las que el campeón de España en esgrima confesaba sus sentimientos hacia la hispalense, unan revelación de la que la joven no fue consciente hasta que ambos protagonizaron un lacrimógeno encuentro en el que se dedicaron varias palabras de cariño y unas miradas que demostraban, una vez más, la impresionante química que hay entre ellos.

Para la sevillana adoptada en Canarias, separarse de Yulen fue algo muy complicado de sobrellevar debido a que había encontrado en él a su principal apoyo. Sin embargo, cuando se produjo el encuentro de ambos en el icónico paraje hondureño, tanto Anabel como Pereira reconocieron haberse echado mucho de menos.

Pero, ¿qué se dijeron los robinsones para que todo el mundo crea que la relación entre ambos ya es una realidad?

"Pensaba que no me echaba de menos"

Tras escuchar las palabras de Pereira, sin despegarse el uno del otro y sin parar de besarse y abrazarse, Anabel confesó que "pensaba que no me echaba de menos, que se había olvidado de mí", un pensamiento que el esgrimista se apresuró a desmentir con rapidez.

Además, la sobrina de Isabel Pantoja hizo que los comentarios sobre la relación de ambos se disparasen al revelar que Yulen "me cuidaba de una manera especial".