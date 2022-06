Anabel Pantoja está atravesando sus horas más bajas en Supervivientes.

La 'Pantojita de Canarias' ha tenido un importante bajón emocional que le ha hecho replantearse todo lo que ha sucedido en su vida en los últimos meses e incluso el programa ha tenido que activar el protocolo de abandono ante una posible marcha de la sevillana.

Como era de esperar, la hispalense ha vuelto a recordar su ruptura con el grancanario Omar Sánchez y ha confesado cuáles son sus verdaderos sentimientos por el monitor de surf residente en Pozo Izquierdo.

Este giro de guion protagonizado por la sevillana adoptada en Canarias ha estado provocado, entre otras cosas, por la separación de la joven de Yulen Pereira, su gran apoyo en Honduras, debido a una nueva diversificación de los grupos de robinsones en el programa. Además, durante el transcurso del concurso, se ha podido ver cómo la 'influencer' y el esgrimista tienen una química innegable que ha levantado todo tipo de rumores sobre los sentimientos que existen entre ambos.

Sin embargo, una de las personas que más conoce a Anabel, su madre, Mercedes Bernal, ha querido intervenir en Sálvame para defender a su hija y para hablar de esta relación que podría estar fraguándose bajo las palmeras hondureñas.

Pero, lo que más ha sorprendido ha sido la inesperada confesión que ha compartido Bernal sobre el deseo que tiene en relación a Anabel Pantoja y Omar Sánchez.

"Me quedaría sin los dolores que tengo"

Al ser preguntada por una posible reconciliación de los tortolitos de Canarias, la madre de la colaboradora de Sálvame no pudo evitar compartir con los compañeros de la 'influencer' su máximo deseo para su hija y su ex yerno.

"Me gustaría que volvieran, porque para mí sería lo ideal. Me quedaría sin los dolores que tengo si volvieran", decía apenada Mercedes mientras destacaba las bondades de Omar Sánchez en pleno directo. "No hay persona más buena que él. Cuando tomó esa decisión por algo sería, en la isla se pasan muchas cosas por la cabeza, pasan muchas cosas", apuntaba.