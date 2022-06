Agustín Suárez: La excelencia del maquillaje drag. Cuando Agustín Suárez se presentó con su personaje Miss Claudia al casting de la primera temporada de Drag Race España, que ofrece AtresPlayer Premium y que adapta la exitosa franquicia internacional de RuPaul's Drag Race, no sabía que un rechazo iba a traerle una de las mejores noticias profesionales, tras 16 años de éxitos como drag en Canarias, Madrid, Alemania, Suiza, Tailandia o Israel.

«Casi llegué hasta el final. Cuando salió la segunda temporada ya me había retirado del mundo del espectáculo para dedicarme al maquillaje que es mi gran pasión», explica. Fue en ese momento, cuando decidió contactar con Supremme Deluxe, presentadora del programa y toda una referencia en el mundo drag y del espectáculo en España, para ofrecerse como su maquillador personal.

«No pensé ni que me fuese a contestar. Al día siguiente me llamó y a los dos días me hicieron el contrato y me fui para allá. Ella ya habían hablado de mí sin yo saberlo. Le había comentado al chico de vestuario que le gustaba como me maquillaba y que me tenía como una opción y la verdad que cuadro todo. Casi me dio algo», recuerda en la terraza de su vivienda en el barrio de La Pardilla.

Con ese intercambio de mensajes daría comienzo una aventura profesional y artística que está suponiendo una nueva etapa para Agustín tras dejar el mundo del espectáculo y a la icónica Miss Claudia, una dura decisión que tomó tras la pandemia.

Durante un mes y medio, el tiempo que duró la grabación de la segunda temporada, se mudó a un hotel en el centro de Madrid desde el que se desplazaba para encargarse del maquillaje de Supremme para cada uno de los capítulos. Mientras tanto, las aspirantes a coronarse como la segunda superestrella drag patria permanecían aisladas en una casa rural de las afueras de Madrid.

«He visto todo el concurso desde dentro y lo que han hecho. No podía tener comunicación con ellas ni hablar de forma directa pero sí algún gesto o una mirada, por ejemplo con Sethlas cuando pasaba a mi lado», recuerda.

Nervios de debutante

Al principio le imponía maquillar a la presentadora del programa llegando a tardar hasta cuatro horas para dar vida a sus creaciones artísticas sobre el lienzo que es la cara de Supremme. Ahora con la experiencia tarda poco más de hora y media. «La practica se nota. Lo más complicado de un maquillaje drag son las cejas y los ojos porque al final el rostro es más sencillo de hacer», explica.

De hecho, muchas drags terminan perdiendo parte de las cejas por el uso continuado de pegamento para cubrirlas del todo y otras optan por afeitárselas para ganar tiempo, sobre todo si tienen muchas actuaciones. En su caso personal, ha perdido parte de ellas por lo que recurre a tatuárselas o pintárselas. «La herramienta indispensable para un buen maquillaje drag es el pegamento», comenta entre risas.

Gala drag queen

Su relación con Supremme es tan buena que fue el encargado de maquillarla para la gala drag queen del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria de este año, uniendo así sus dos pasiones, el maquillaje y el carnaval. Ha participado en las fiestas toda su vida ya fuese a través de comparsas o como bailarín de varias drags. «Ya tenía el subidón de haber ido a Drag Race España pero al final es algo que haces fuera de tu tierra y hay mucha gente que no sigue el programa y no se entera. Que me diera la oportunidad de poder maquillarla para la gala, con lo carnavalero que yo soy, fue para mí un regalazo y, sobre todo, que me nombrara en directo», recuerda.

Su profesionalidad a la hora de maquillar, su capacidad de dar vida a creaciones que quitan el aliento y su experiencia personal en el mundo drag le están valiendo un reconocimiento en el mundo de la televisión. De momento ese espaldarazo no se ha trasladado fuera de la pantalla.

«Estoy un poco a la sombra del programa. No todo el mundo se ha enterado de quién soy ni de que estoy maquillando a Supremme. Lo saben los fans de ellas y los míos. Lo vivo más activo en las redes sociales donde sigo presente y manteniendo el personaje de Miss Claudia que es un gancho para el tema del maquillaje. Pero no lo vivo tan intenso como ellas. Ya me llegará ese momento», reflexiona.

Hoy a las 19.00 horas acaba la segunda edición del programa con la coronación de la siguiente superestrella drag de España. La ganadora estará entre Sharonne, Marina, Venedita Von Däsh y Estrella Xtravaganza.

Nuevo programa

Gane quien gane el que ya lo ha hecho es él abriéndose un hueco como maquillador en el competitivo mundo de la televisión que espera mantener si se confirma una tercera temporada de Drag Race España. De momento, acaba de terminar el rodaje del nuevo programa de la productora Buen Día Estudios, Reinas al rescate, que se estrena el 10 de julio, en el que se encarga del maquillaje de Supremme.

«Ha sido una maravilla. El programa acompaña a cuatro drag queen en su recorrido por pueblos rurales del país para echar una mano a miembros del colectivo LGTBI que necesiten ayuda o que quieran transmitir algún mensaje. Me he quedado asombrado de lo cerrados de mente que hay aún en estos sitios», explica. Esta es una apuesta más de la cadena por abrir espacios de visibilidad de la comunidad LGTBI aumentado la representación de la diversidad existente en el país.

Pero Agustín Suárez es mucho más que el maquillador de Supremme y el creador de Miss Claudia. Justo antes de que estallará la pandemia de la Covid-19 abrió en la capital grancanaria la sala Divas 27, un local de actuaciones drag. Una aventura empresarial que el virus terminó de echar por tierra entre restricciones y mascarillas.

Ahora está centrado en potenciar su carrera como maquillador valiéndose de los 16 años de experiencia sobre los escenarios, de lo aprendido de forma autodidacta en ese tiempo y de lo que ha estudiado con Leonor Martel. Además de transmitir sus vastos conocimientos en las clases de Drag Beauty que imparte.