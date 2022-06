Omar Sánchez concedió hace poco más de 72 horas la que fue su primera entrevista en televisión para hablar de su dolorosa e inesperada ruptura con Anabel Pantoja.

El monitor de surf grancanario se sentó en el Deluxe tras varios meses sufriendo los estragos de su mediática separación y envuelto en un gran polémica por la relación que parece estar fraguándose entre su ex pareja y el esgrimista Yulen Pereira en Supervivientes.

La entrevista de Omar era, sin duda, la más esperada debido al silencio en el que se ha mantenido instalado el grancanario desde que se diera a conocer la ruptura de los tortolitos canarios tan solo cuatro meses después de contraer matrimonio en la isla de La Graciosa. "Me he sentido humillado pero no solo por ella, también por la gente de los medios y de las redes sociales, porque lo menos que me han llamado es 'el cornudo de España' (...) Anabel como pareja es un punto y final en mi vida, aunque cuando salga tendremos que tener una conversación para que me explique algunas cosas, por ejemplo por qué ha hecho eso en televisión que, aunque sea lícito, para mí es faltarme al respeto, si yo hubiera hecho algo así ella se habría enfadado, creo que se podría cortar un poco y no decir esas frases en pleno directo, ella es libre pero podría mirar un poco por mí", dijo Sánchez durante su intervención en el programa en el que colabora la sevillana.

Sin embargo, otro de los temas que más expectación generaba entre los colaboradores del programa y la audiencia era cuál es el tipo de relación que mantiene Omar con la reportera de la cadena, Alexia Rivas, con quien compartió varios momentos en el programa de supervivencia de Telecinco y con quien parece tener una muy buena relación que podría terminar en romance.

"Estoy en todo mi derecho"

Al ser preguntado por su estrecha relación con Rivas, el grancanario ha comenzado diciendo que está "100% abierto al amor" y esto avivó aún más los rumores entre los jóvenes.

"Estoy soltero y tengo la puerta abierta con Alexia o cualquiera. Están empeñados con Alexia y es una persona importante como otros compañero del reality. Si pasara algo con ella estoy en todo mi derecho al igual que Anabel, ya se enterarán si pasa algo o no", explicó tajante el residente de Pozo izquierdo.