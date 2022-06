La participación de Yulen Pereira en Supervivientes está despertando muchísimo interés en España al tiempo que está generando mucha polémica al pasar de ser un desconocido para el mundo de la televisión a convertirse en uno de los personajes más destacados de esta nueva edición.

Su relación con Anabel Pantoja ha sido uno de los elementos que ha hecho que Pereira esté siempre en el ojo de la audiencia puesto que todo apunta a que entre ellos se está fraguando algo más que una bonita amistad.

Además, el campeón de España en esgrima ha logrado definirse como uno de los grandes enemigos a batir en esta nueva entrega del formato de supervivencia dado que ha logrado conseguir el collar de líder en más de una ocasión.

Sin embargo, lo que el esgrimista no se espera es que en España se haya formado un gran revuelo en la Federación Española de Esgrima por su participación en el programa de Telecinco y que esto haya hecho que su carrera esté en peligro.

El malestar que ha generado que Yulen Pereira ha hecho incluso que el presidente de la entidad, José Luis Abajo, se haya manifestado y haya desvelado cómo podría ser el futuro del esgrimista una vez termine su andadura en el concurso.

"No sé qué le pasa en la cabeza a Yulen, la verdad"

El presidente de la Federación Española de Esgrima, José Luis Abajo, ha concedido una incendiarias y muy preocupantes declaraciones sobre Yulen Pereira que, desde luego, no auguran nada bueno para el joven.

Al ser peguntado por el impacto que tendrá su participación en el reality en su carrera, Abajo ha señalado que "Estas informaciones, pues no son muy deportivas, la verdad, aunque salpican a nuestro deporte. A mí es verdad que me avisaron pero una semana antes de irse. Llegó Yulen y nos dijo: 'Me voy a Supervivientes'. Una sorpresa monumental. Estamos en el momento más fuerte de la temporada. La situación de Yulen es que no está compitiendo, no está entrenando y está en la isla. Nada más. Si no compites y no consigue resultados, pues tampoco tienes ayudas, si no tienes premios... Cuando vuelva de la isla veremos cómo vuelve", señaló el presidente a Radio Marca en una reciente entrevista.

Pero, además, Abajo dejó en el aire el futuro profesional del deportista y mostró su enfado por la decisión de Pereira. "Obviamente está maltratando su cuerpo, que eso para el deporte está contraindicado, ha perdido un montón de masa muscular, lleva dos meses y pico sin entrenar y cuando vuelva tardará en recuperarse. No sé qué le pasa en la cabeza a Yulen, la verdad...", zanjó