Supervivientes vivió una de sus galas más trepidantes que se saldó con la eliminación de la concursante grancanaria Tania Medina.

La periodista y modelo no consiguió ganar a la venezolana Mariana Rodríguez como sí que lo hicieron su pareja Alejandro Nieto y Anabel Pantoja. Las lágrimas del joven protagonizaron esta triste despedida de la canaria que dejó al que fuera su grupo derrotado al no esperarse que la audiencia prefiriese antes a la modelo que a la ex participante de La Isla de las Tentaciones.

Sin embargo, Tania todavía tiene una oportunidad de seguir en el concurso si resulta vencedora del duelo final contra la también grancanaria Marta Peñate, que lleva una semana viviendo aislada del resto del grupo como 'parásita' de la edición.

Este enfrentamiento supondrá, además, un hito histórico en el buque insignia de Mediaset España ya que será la primera vez que dos concursantes de Gran Canaria se disputen la expulsión definitiva del programa en un inédito duelo con acento canario.

Sorpresa mayúscula

"Hay personas aquí que me han llenado el alma y el corazón. Gracias por todo. Disfrutad porque es una experiencia única, es algo que me lo voy a llevar para siempre", dijo en su despedida Medina antes de partir a Playa Parásito.

Pero, el momento más divertido de la noche fue cuando Marta Peñate vio quién iba a ser su compañera de concurso hasta que el próximo domingo se sepa quién es la expulsada del concurso. "¿Qué tal? Qué alegría" espetaba con cara de circunstancias y con mucha ironía la novia de Tony Spina.