"Hay personas aquí que me han llenado el alma y el corazón. Gracias por todo. Disfrutad porque es una experiencia única, es algo que me lo voy a llevar para siempre". Estas fueron las emotivas palabras de despedida de la grancanaria Tania Medina, una de las concursantes de la nueva edición de Supervivientes que se ha ganado el cariño del público gracias a su participación en el programa pero que no consiguió superar su nominación contra Mariana Rodríguez.

Sin embargo, lo que la joven no se esperaba era que su salida de la palapa no iba a ser el fin de su programa, sino que iba a ser trasladada a Playa Parásito en donde iba a encontrarse con la también grancanaria Marta Peñate y que sería contra ella con quien se tendría que disputar la verdadera expulsión. 'Supervivientes' elimina a Tania Medina y provoca la gran batalla canaria en Honduras Al llegar al lugar, más conocido como palafito, la cara de ambas concursantes era un poema puesto que es bien conocida por la audiencia la mala relación entre las concursantes canarias. "¿Qué tal? Qué alegría" espetaba con cara de circunstancias y con mucha ironía la novia de Tony Spina. Sin embargo, los días que han compartido juntas las jóvenes no han sido tan malos como se podía esperar y ha sido en Conexión Honduras, el programa de los domingos presentado por Ion Aramendi, cuando se ha dado a conocer el desenlace de este inédito duelo en el que, por primera vez, dos concursantes de Gran Canaria se disputan la expulsión definitiva del programa. Marta Peñate protagoniza el momento más surrealista de 'Supervivientes y confiesa estar "loquísima" "Gracias por esta experiencia de 'Supervivientes'" La gran batalla canaria finalmente la ha ganado Marta Peñate. La audiencia decidió que Tania Medina se convertía en la nueva expulsada de 'Supervivientes' y, por lo tanto, Peñate mantenía su posición de parásito del concurso. "Gracias por esta experiencia de 'Supervivientes' maravillosa. ¡Gracias Honduras!", dijo la modelo tras poner fin a más de 60 días de aventura. El próximo jueves se sabrá quien de los nuevos cuatro nominados, Anuar Beno, Kiko Matamoros, Mariana Rodríguez o Yulen Pereira, acompañará a Marta Peñate en Playa Parásito.