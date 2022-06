Supervivientes 2022 ha asistido al momento más esperado por la audiencia y Honduras ha sido testigo de cómo se ha encendido la llama del amor y la pasión entre dos de los concursantes más destacados del concurso: Anabel Pantoja y Yulen Pereira.

Tras más de un mes en el que los jóvenes no se decidían a dar un paso más allá en su más que evidente relación, tanto la sevillana como el madrileño no han aguantado más y han dado rienda suelta a sus instintos sin importarles la cantidad de comentarios que se iban a desatar en España. Y es que Playa Uva está que arde después de que la 'influencer' y el esgrimista hayan protagonizado el primer 'edredoning' de esta nueva edición de programa y el segundo en toda la historia del concurso.

La 'Pantojita de Canarias' y el campeón de España en esgrima han intimado bajo la luz de la hoguera y, por fin, han confirmado que la química que atravesaba la pantalla y que era más que evidente que existía entre ellos era una realidad.

Pese a que el esgrimista avanzó en la última semana a sus compañeros de convivencia que no se fiaba mucho de Anabel y que las cuentas pendientes que tiene la 'influencer' le lastraban a la hora de decidir demostrar sus verdaderos sentimientos hacia la joven, nada ha podido hacer el madrileño por contener sus impulsos con la concursante hispalense y han mantenido una noche de pasión en Playa Uva con la que dos de los grandes protagonistas de esta edición confirman que el amor está en aire.

"Quiero estar ya fuera de aquí contigo"

Besos apasionados, caricias eternas, juegos bajo el agua y sin parar de abrazarse. Este fue el preludio a la noche de amor que vivieron los tortolitos de Honduras antes de meterse bajo el edredón y consumar un sentimiento que venía gestándose desde la pre-convivencia.

"He dormido muy bien" desvelaba Anabel Pantoja a sus compañeros al día siguiente del 'Pantodoning' con una cara de felicidad que imposible ocultar. Además, antes de pasar la noche juntos, Yulen ya le confesó a la 'influencer' que "quiero estar ya fuera de aquí contigo, ya me he cansado de estar aquí, no se puede hacer nada".