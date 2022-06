Patricia Pardo se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos de Telecinco. La periodista, que habitualmente se encargaba de sustituir de manera puntual a Ana Rosa Quintana, ha tomado las riendas del magacín matinal durante el último año debido a la baja de su presentadora titular. Junto a Ana Terradillos y Joaquín Prat, ha conseguido que el espacio mantenga el liderazgo por las mañanas.

Además, este verano sumará un nuevo proyecto en el grupo de comunicación de Fuencarral. Patricia Pardo ha sido elegida para presentar junto a Lucía Rodríguez el evento 'Xacobeas en Concierto', que se celebrará el próximo 15 de julio. Posteriormente podrá verse en Divinity, que también emitirá los mejores momentos en su parrilla de programación para los meses estivales, según informa la empresa.

La gallega conducirá este concierto desde la explanada del puerto pontevedrés de Marín. Se trata de uno de los grandes eventos musicales del verano en Galicia, que reúne en su cartel artístico a relevantes artistas femeninas del panorama nacional e internacional con una importante presencia de artistas gallegas.

Melanie C, Edurne, Ana Mena, Ana Guerra, Tanxugueiras, Mala Rodríguez, Aino Buitrago, Eva B, Yoly Saa y Carolina Rubirosa serán las protagonistas de la gala.

Pardo está atravesando un año complicado en el terreno personal por la ausencia de Ana Rosa, tal y como ella misma confesaba hace unos días en su programa. Las alegrías le están llegando a nivel profesional, ya que la semana pasada era premiada con una Antena de Plata 2022, galardón que concede la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión.

"Me he emocionado porque es una época muy dura para todo el equipo que hace 'El programa de Ana Rosa' porque ella no está aquí. Nunca sabes si estás de más, de menos, quieres guardar el sitio con humildad y educación... Recibir el abrazo de la profesión es muy satisfactorio", admitió en su programa.