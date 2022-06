En una etapa repleta de cambios para el programa, 'Sálvame' sorprendía a finales de abril con el fichaje de Pipi Estrada, que regresaba de esta forma a Mediaset tras diez años alejado del grupo. Pero su salto a las tardes de Telecinco tuvo consecuencias, ya a que a partir de ese instante dejó de participar en 'El chiringuito de jugones', la tertulia deportiva que arrasa en el late night de Mega.

Aunque el periodista ya había asegurado que no había sido despedido del formato de Atresmedia, ahora ha dado más detalles sobre su desaparición del mismo. "Estoy en excedencia, pero es un programa en el que me siento muy cómodo y espero que en el futuro lo pueda recuperar", explica en una entrevista para 20 Minutos en la que también admite que "la prensa del corazón y la deportiva van unidas".

El tertuliano considera que el "entretenimiento" es el nexo común entre dos mundos tan aparentemente distintos: "Mientras se cuenten las informaciones con respeto y elegancia, no hay por qué cerrarse puertas ni censurarse, aunque no todo el mundo vale para esto".

En este sentido, no tiene miedo a las críticas por su regreso al programa de Jorge Javier Vázquez: "Yo lo que quiero es que la gente se lo pase bien, que el programa sume audiencia y que se diviertan conmigo". "No me asustan ni las críticas ni los críticos. Soy un comunicador y veo a muchos incomunicadores que están ahí por hacer la pelota. No es mi caso", afirma en la mencionada entrevista.

Pipi Estrada también habla de su tensa relación con Terelu Campos, que desde un primer momento dejó claro que no iba a coincidir en plató con el que fuera su pareja. "Cuando llegué a 'Sálvame' lo hice en son de paz, pero ella se lo ha tomado muy mal, no ha sabido interpretarme", considera el comunicador.

Por otro lado, asegura que la presentadora "lleva años persiguiéndome en los juzgados por una demanda que me interpuso por contar nuestros encuentros amorosos". "Yo trabajo para Terelu, porque el 80% de lo que cobro en Mediaset va para ella", recuerda.