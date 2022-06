Todo apuntaba a que Paz Padilla y Mediaset España iban a librar una batalla judicial a la altura del litigio que mantienen Antonio David Flores y el grupo de comunicación pero un acuerdo extrajudicial de última hora hizo que la cadena anunciase la más inesperada de las noticias: Mediaset ha anunciado que vuelve a contar con Paz Padilla y que retoman su relación contractual en los mismos términos que antes de su despido fulminante.

Esta reconciliación entre el grupo de comunicación y la que fuera presentadora de Sálvame y rostro habitual de la cadena ha cogido a muchos por sorpresa puesto que, en más de una ocasión, el entorno más cercano a la humorista hizo saber que Padilla tenía como objetivo llegar hasta el final del mencionado proceso judicial para limpiar su imagen.

El radical giro de acontecimientos que ha hecho que ambas partes retomen su relación en los mejores términos ha hecho que muchos expertos del medio critiquen la decisión de la gaditana al recordar cómo sucedieron los hechos.

Uno de los que ha sido más feroces a la hora de opinar sobre el nuevo rumbo que ha tomado la actriz ha sido el paparazzi Diego Arrabal, quien ha utilizado su canal de Youtube para despedazar a la cómica y dejarla en muy mal lugar tras darse a conocer su vuelta al Universo Mediaset.

"Me parece una bajada de bragas. En la vida hay que tener dignidad"

Con su habitual tono sentenciador y haciendo su propia reflexión sobre el camino que vuelven a andar juntos la presentadora y el grupo de comunicación, Diego Arrabal en un vídeo al que tituló 'Paz Padilla, todo por la pasta' no pudo ser más claro a la par que duro a la hora de compartir su opinión sobre Paz Padilla y su reincorporación a Mediaset España.

"Mi mensaje está muy claro. El titular de este directo está clarísimo: Paz Padilla se vende. Así lo veo, y así lo voy a compartir con todos vosotros. Creo que es bajarse las bragas hasta la rodilla", comenzaba diciendo el fotógrafo. "La echaron, la vapulearon y ahora, de buenas a primeras, llega un contrato íntegro. ¿Creéis que eso es lo que debería haber hecho Paz? Si me preguntáis a mí, tenéis ya la respuesta. Me parece una bajada de bragas hasta la rodilla y hasta los tobillos. En la vida hay que tener dignidad, que es una palabra que es muy fácil decir y muy complicado llevar a cabo", explicaba.

Pero Arrabal no se quedó ahí y le mandó una advertencia a la presentadora. "Cuidado, que no es el primer caso que contratan a un presentador para que no lo tenga la competencia, lo primero, y, lo segundo, para hundirle la carrera. Ella ya sabe que no la quieren porque le han despedido. Tú no puedes volver a un sitio donde tú ya sabes que no te quieren. Esa es la realidad" sentenciaba.