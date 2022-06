La grancanaria Marta Peñate se ha situado como una de las grandes favoritas para ganar Supervivientes 2022 después de haberse convertido en la 'parásito' de la edición hace dos semanas.

La joven, participante de la mayoría de realities de Mediaset España, está regalándole a la audiencia infinidad de divertidísimos momentos que la han colocado como una de las figuras indispensables para el transcurso del concurso.

Pese a que la joven no consiguió ganarle el duelo en la primera ronda a Tania Medina, cuando ambas se convirtieron en las desterradas de la edición hace unos días, el público prefirió a Peñate antes que a Medina y la que fuera concursante de Gran Hermano sigue su periplo en el concurso hasta que la audiencia decida expulsarla o, por el contrario, ser parásito se haya convertido en su pasaporte hacia la gran final del concurso en la que, junto a sus compañeros, luchará por los 200.000 euros del premio final.

Sin embargo, no solo de hilarantes momentos se compone el concurso de la actual pareja de Tony Spina, y prueba de ello ha sido la sincera confesión que ha compartido la canaria con la audiencia sobre el que actualmente es su mayor deseo y su mayor problema: ser madre.

"Tengo problemas y no quiero seguir aplazándolo"

En uno de esos momentos de tranquilidad que regala Honduras, Marta Peñate decidió abrirle su corazón a Tania Medina y contarle los problemas que tiene para ser madre y cuál es el paso que quiere dar en cuanto finalice su paso por el concurso.

"Quiero quedarme primero embarazada, porque tengo dificultades para ello. Tengo problemas y no quiero seguir aplazándolo porque no quiero tener que hacerme un tratamiento de fertilidad con 34 años. Si me tengo que hacer un tratamiento de fertilidad, que lo voy a tener que hacer, que sea cuanto antes”, decía emocionada la joven.