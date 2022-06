La decisión de la UER de iniciar conversaciones con la BBC británica tras descartar a Ucrania como sede de Eurovisión 2023 ha generado mucha controversia entre los eurofans y otras muchas personas. El hecho de que el Reference Group, el máximo órgano de decisión del festival, considerase que la televisión ucraniana no cumplía con "las garantías operativas y de seguridad requeridas" ha abierto una conocida puerta que el certamen europeo tuvo que cruzar en el pasado, aunque en distintas condiciones.

Como todos sabemos, el ganador del Festival de Eurovisión tiene una especie "privilegio" no escrito de albergar la siguiente edición pero, a lo largo de sus más de 66 años de historia, esto no se ha cumplido en varias veces. Para ser más exacto, en un total de seis ocasiones, pero es cierto que hace más de 42 años que esto no ha vuelto a ocurrir.

La primera ocasión que ocurrió esto fue en el año 1957. Después de albergar y ganar la primera edición con 'Refrain' de Lys Asia, Suiza declinó organizar el segundo Festival de Eurovisión de la historia. La UER se decantó por Fráncfort de Meno (Alemania Occidental) celebrarlo en el Großer Sendesaal des hessischen Rundfunks, un un salón de música y ex estudio de televisión.

Solo tres años después, la UER tuvo que enfrentarse a la misma situación. Después de que Teddy Scholten ganase en Cannes 1959 con 'Een beetje', la televisión de Países Bajos rechazó organizar la edición de 1960 porque ya lo había hecho 1958 en Hilversum, siendo Londres la sede de la primer Festival de Eurovisión de la BBC británica.

En el año 1963, Londres volvió a ser la sede comodín del concurso musical después de una nueva renuncia. En este caso, Francia rechazó albergar el Festival de Eurovisión por los mismos motivos de Alemania Occidental y Países Bajos, ya que lo organizó en Cannes en los años 1959 y 1961.

Esta situación no se repitió hasta 1972. La BBC británica volvió a hacerse cargo del Festival de Eurovisión después de que Mónaco, ganador en Dublín 1971 con Séverine y su 'Un banc, un arbre, une rue', tuviese que renunciar a su organización porque no encontraba una sede adecuada en el territorio del Principado. Finalmente, Edimburgo albergó el concurso.

Solo tuvieron que pasar dos años para que Luxemburgo también renunciase a la organización de Eurovisión 1974. Tras ganar por segundo año consecutivo con Anne-Marie David y 'Tu te reconnaîtras' en su Théâtre Municipal, la televisión luxemburguesa rechazó por los costes que suponía volver a ser la anfitriona del concurso musical. Meses después, Brighton vio triunfar a ABBA con 'Waterloo' en una edición que volvió a acoger la BBC británica.

Sin contar la situación que se vive en la actualidad con Ucrania, la última vez que un país no ganador se hizo cargo del Festival de Eurovisión fue en el año 1980. Al igual que Luxemburgo en 1974, después de acoger y ganar por segunda vez consecutiva en 1979 con el 'Hallelujah' de Gali Atari y Milk & Honey, Israel renunció a la organización porque coincidía con el día en recuerdo a las víctimas del Holocausto judío.

Este caso de renuncia fue el más complejo de todos, ya que la UER ofreció la organización del certamen a la BBC, pero la cadena británica lo rechazó. Tras habérselo ofrecido a otras televisiones europeas, incluso a una España que llegó tener una propuesta del Patronato de Turismo de la Costa del Sol para celebrarlo en Torremolinos (Málaga), la televisión de Países Bajos NOS albergó el concurso en La Haya con bastante poco tiempo de preparación.