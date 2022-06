Supervivientes 2022 ya ha alcanzado el ecuador del programa y cada vez está más cerca la final en la que una o uno de los robinsones se alzará con la victoria y con los 200.000 euros de premio que percibirá el ganador del programa de supervivencia de Telecinco.

Anabel Pantoja, Kiko Matamoros, Yulen Pereira, Mariana Rodríguez o Nacho Palau, entre otros, continúan luchando por llegar a Madrid en calidad de finalistas del concurso, al igual que lo está haciendo la grancanaria Marta Peñate como 'parásita' de la edición que, hasta el momento, ha conseguido superar dos nominaciones de lo más interesantes con Anuar Beno y Tania Medina.

Sin embargo, puede que la permanencia de una de las mayores protagonistas de esta edición tenga los días contados y la concursante es, ni más ni menos, que la grancanaria Marta Peñate.

¿A qué se debe que la joven se haya planteado abandonar?

"Hasta aquí llegó mi aventura" ... en el mar

La realidad es que, como suele ser habitual, la que fuera concursante de 'Gran Hermano 16' tuvo un impulso en el que dijo que se marchaba del concurso pero tampoco fue una decisión meditada como sí que ha ocurrido en otras ocasiones.

Lo que pasó fue que, mientras Marta iba a bucear para pescar, se encontró con una mantarraya gigante que desató la locura de la concursante. "Que me da un microinfarto. Acabo de ver una mantarraya. Una mantarraya con un rabo más grande que el de Roco, ni Nacho Vidal tiene ese pene", decía entre gritos la joven. "Hasta aquí llegó mi aventura en el mar. No era una mantarraya, era la madre de las mantarrayas, me electrocuto y me quedo aquí"