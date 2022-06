Susanna Griso visitó este miércoles 'El Hormiguero' y logró ser la entrevista más seguida del año. La presentadora charló de su trayectoria profesional en Antena 3 y también de su lado más íntimo y familiar. La periodista catalana confesó cómo es su día cuando sale de 'Espejo Público' y narró el proceso de adopción de su hijo Koudus.

La conductora de las mañanas de la cadena quiso aclarar cómo es el vínculo con el joven: "Siempre digo que soy madre de cuatro. Esta es una historia que a mí me emociona", reconoció nada más arrancar.

Griso narró con detalle cómo decidieron acogerlo: "Mi hermana trabaja en un centro de niños tutelados, llamados menas, que es una palabra que no me gusta. Son niños que vienen de diferentes países del centro y norte de África. Un día mi hermana me dice que había un niño que se queda en la calle", narró ante Pablo Motos.

La periodista detalló que decidieron adoptarlo juntas: "Ella lo instaló en su casa y yo le he pagado los estudios. Lo hemos adoptado entre las dos y a ella la llama abuela y a mí me llama madre". "A mí me encanta que me llame madre. Es un niño maravilloso", añadió mostrándose orgullosa del chico.