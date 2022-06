'El chiringuito de jugones' ya ha encontrado a su nueva "voz del espectador" para la próxima temporada. Tras la salida de Sandra Díaz Arcas, que había desempeñado esa función durante los últimos seis años, la encargada de leer los mensajes de los espectadores en las redes sociales será Ana Garcés.

Así lo desveló anoche el propio programa, que contó con la presencia de la periodista en plató. "Estoy súper ilusionada, tenía unas ganas de entrar aquí que no te lo puedes ni imaginar", aseguró ante Josep Pedrerol, visiblemente ilusionada por este nuevo reto. También tuvo unas palabras hacia su padre, que estaría "alucinando" por su incorporación: "Era muy futbolero, le haría muchísima ilusión. Te seguía desde antes de venir a esta casa".

Según informa Atresmedia en una nota de prensa, Garcés estará pendiente cada noche de las redes para rastrear y transmitir los mensajes más relevantes que se publiquen en paralelo a la emisión del espacio. Esta sección constituye una parte muy importante del programa, ya que es donde interactúa directamente con sus espectadores.

En cuanto a su fichaje, la periodista confiesa que "me sorprendió y me hizo muchísima ilusión que Josep pensara en mí para ser la voz de todos los espectadores". "Es un programa en el que la aportación de la audiencia es muy importante y me siento muy orgullosa además de ser una gran responsabilidad. Todas las personas que interactúen con el programa tendrán cabida y su opinión será tenida en cuenta", afirma.

La trayectoria de Ana Garcés

Nacida en Vila-real (1992), estudió periodismo en Elche, donde comenzó su trayectoria profesional en Radio Marca Elche y tras dos años, labor que compaginó con la finalización de su carrera, se trasladó a Madrid para trabajar en Onda Cero.

En 2016 se estrenó en el mundo de la televisión, en la sección de deportes de Antena 3 y tras varios años continuó su trabajo en Movistar+ y Goltv.

En 2019 regresó a Atresmedia para fichar por ‘laSexta deportes’ y ‘Jugones’, donde cubre la información del Villarreal CF, además de otros contenidos.