¡Por fin!

La gran confirmación que esperaba la audiencia de Supervivientes ha llegado y han tenido que pasar más de dos meses y la visita de Arelys Ramos, madre del esgrimista madrileño Yulen Pereira, para que el joven confirmase lo que era una evidencia imposible de negar.

Desde que comenzase la aventura extrema que implica el concurso de supervivencia de Telecinco, la relación entre Anabel Pantoja y el campeón de España en esgrima ha ido en aumento y la química entre ellos traspasaba la pantalla. Sin querer reprimir sus sentimientos, tanto la 'Pantojita de Canarias' como el concursante han ido marcando los tiempos de una relación que aventuraba algo más que una buena amistad entre ellos pero, el gran hándicap que existía para dar un paso más allá era la obsesión de la hispalense por no hacer daño a su ex marido, el gran canario Omar Sánchez.

Sin embargo, era imposible esconder que entre ellos la llama del amor ya había prendido y, en las últimas semanas, ambos han dado rienda suelta a la pasión protagonizando más de un tórrido encuentro bajo el saco de dormir.

Ahora, Yulen Pereira parece que ha encontrado el momento perfecto para confesar sus sentimientos y ha dejado claro a su madre y a la audiencia la realidad de su relación con Anabel Pantoja.

"Sí, ¡somos novios!"

Antes de encontrarse con su madre, Anabel Pantoja fue la primera en encontrarse con Arelys, con la que se fundió en un emotivo abrazo y a quien le aseguró que le gustaría conocer más una vez terminase su participación en el concurso.

Pero el gran momento llegó cuando Yulen se reencontró con su madre dos meses después de partir hacia Honduras y el joven creyó que este era el momento oportuno para ponerle nombre a su relación con la sevillana adoptada en Canarias. "No sabes la alegría que me da que mi madre esté más feliz que yo o más con Anabel, y dé su ok. El ok de Arelys es mucho ok. Somos novios, sí, somos una pareja. Ya está España. Tenemos una relación", dijo emocionadísimo el deportista.