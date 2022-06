Omar Sánchez no ha aguantado más y ha dado el portazo definitivo a su relación con Anabel Pantoja.

Si bien es cierto que hace una semanas el monitor de surf grancanario reconocía que tenían una conversación pendiente con la 'influencer', tras los últimos acontecimientos ocurrido en Honduras en los que la hispalense ha protagonizado un explícito encuentro con el esgrimista Yulen Pereira bajo el saco de dormir, el que también fuera concursante de Supervivientes ha puesto punto final a su historia con la sevillana adoptada en Canarias.

Tras conceder hace unas semanas una entrevista en el Deluxe en la que reconocía sentirse "humillado" por cómo había gestionado la ruptura la hispalense, ahora el joven ha dado un paso adelante a raíz de la actitud que ha tenido la sobrina de Isabel Pantoja en Honduras y ha concedido la que, probablemente, sea una de sus entrevistas más duras y desgarradoras en relación con la mujer con la que ha compartido seis años de su vida.

Omar, harto de sentirse el 'cornudo' de España, ha hecho uso de una de sus publicaciones de cabecera para disparar contra su ex pareja y sus incendiarios titulares y confesiones no van a gustar nada a la colaboradora de Sálvame una vez termine su concurso.

"Me da vergüenza. No la conozco"

En una extensa y reveladora conversación con la revista 'Lecturas', el grancanario ha confesado a la mencionada cabecera cómo se siente y se ha abierto en canal al no soportar más la presión indirecta que le está provocando el paso por Supervivientes de Anabel Pantoja.

"Nunca había sufrido así por amor. Me han dolido las imágenes de Anabel con Yulen, he llorado durante semanas, no he podido ver la tele solo, no me creía lo que estaba sucediendo" explica para desvelar que "está haciendo lo que siente y no es reprochable, pero no la conozco ahora mismo".

Además, el joven ha confesado lo que sintió al ver las imágenes de su ex pareja con Yulen. "Me da vergüenza y rabia ver esas imágenes (...) Eso se lo podría haber ahorrado. Es libre de hacer lo que quiera, pero por el cariño que nos tenemos y por su familia… Se ha dejado llevar, ella no es así. Dijo que no pensaba hacer esas cosas en público. No sabía si estaba viendo Supervivientes o La isla de las tentaciones", sentencia.